Футболдан ӘЧ: Қазақстан әйелдер құрамасы бүгін Беларусьпен ойнайды
АСТАНА. KAZINFORM - Футболдан Қазақстан әйелдер құрамасы бүгін 2027 жылғы әлем чемпионатының іріктеу кезеңіндегі екінші ойынын Беларуське қарсы өткізеді.
Бұл кездесу Қазақстан уақытымен 14:00-де басталады.
Қазақстандық футболшылар жарыстың бұл кезеңінде Армения мен Беларусьпен шеберлік байқасады. Ойындар наурыз, сәуір және маусым айларында өтеді.
Жақында ұлттық құрама тізгінін қолына алған отандық маман Бегайым Қырғызбаева алғашқы оқу-жаттығу жиынына 27 футболшыны шақырды.
Қазақстан әйелдер құрамасы
Қақпашылар: Ангелина Портнова («Астерас Триполис», Грекия), Назым Исмайлова («БИІК-Шымкент»), Виктория Зейнали («Елімай»).
Қорғаушылар: Александра Бурова, Бибігүл Нұрышева (екеуі де – «БИІК-Шымкент»), Анастасия Власова («Ақтөбе»), Қазына Нұрбаева («Гурник Ленчна», Польша), Томирис Рахатжан («Қайрат»), Александра Набокова («Шахтер»), Кристина Шустова («Елімай»), Аделия Бекқожина («Жеңіс»), Анель Бланк («Қызыл-Жар»), Анеля Сұңқарова («Астана»), Анеля Берікова («Будучность», Черногория).
Жартылай қорғаушылар: Ксенья Хайрулина, Эльмира Абдулаева (екеуі де – «Қайрат»), Карина Жұмабайқызы («Ақтөбе»), Адина Бейбут («Астана»), Анастасия Низамутдинова («Енисей», Ресей).
Шабуылшылар: Аида Гайстенова, Әселхан Тұрлыбекова, Екатерина Бабшук (бәрі – «Ақтөбе»), Назым Алданазар, Полина Тучина (екеуі де – «Қайрат»), Анеля Мамырова, Фатима Сатығалиева (екеуі де – «Елімай»), Амина Бибосынова («Турбине Потсдам», Германия).
Айта кетсек, бұдан бұрын футболдан Қазақстан әйелдер құрамасы әлем чемпионатына іріктеу кезеңін сәтті бастап, Арменияны ірі есеппен жеңді.
