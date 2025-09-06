KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    02:00, 06 Қыркүйек 2025 | GMT +5

    Футболдан ӘЧ: Килиан Мбаппенің голы Францияға жеңіс алып келді

    АСТАНА. KAZINFORM — Футболдан 2026 жылғы әлем чемпионаты іріктеу кезеңінде Еуропа құрлығы бойынша бүгін, 5 қыркүйекте Франция Украинадан басым түсті.

    Футболдан ӘЧ: Килиан Мбаппенің голы Францияға жеңіс алып келді
    Фото: championat.com

    Құрамалар D тобында сынға түсіп жатыр. Кездесу барысында қарсыластар тартысты ойын өткізді.

    Усман Дембеле, Килиан Мбаппе бастаған франциялық футболшылар Украина қақпасы маңында жиі бой көрсетті.

    Нәтижесінде олардың қатарынан Майкл Олисе 10-минутта мергендігімен көзге түссе, 82-минутта Килиан Мбаппе қорытынды есепті белгіледі.

    Осылайша Франция қарсыласынан 2:0 есебімен басым түсті.

    В тобы
    Словения — Швеция 2:2
    Швейцария — Косово 4:0

    С тобында
    Дания — Шотландия 0:0
    Грекия — Беларусь 5:1

    D тобы
    Исландия — Әзербайжан 5:0
    Украина — Франция 0:2

    I тобы
    Италия — Эстония 5:0
    Молдова — Израиль 0:4

    L тобы
    Фарер аралдары — Хорватия 0:1
    Черногория — Чехия 0:2.

    Еске салсақ, 4 қыркүйекте Қазақстан құрамасы өз алаңында Уэльстен 0:1 есебімен жеңіліп қалды.

    Тегтер:
    Украина әлем чемпионаты Спорт Футбол Франция
    Әділжан Үмбет
    Әділжан Үмбет
    Автор
    Соңғы жаңалықтар