Футболдан әлем чемпионатының финалдық кезеңіне шыққан тағы үш құрама белгілі болды
АСТАНА. KAZINFORM - Футболдан 2026 жылғы әлем чемпионаты финалдық кезеңіне тағы үш құрама жолдама алды.
Мұндай мүмкіндікке Оңтүстік Америка құрлығынан Уругвай, Колумбия және Парагвай құрамалары ие болды.
Өз алаңында Уругвай құрамасы Перуді, Колумбия Боливияны 3:0 есебімен жеңсе, Парагвай мен Эквадор 0:0 есебімен тең түсті. Нәтижесінде Уругвай 27, Колумбия мен Парагвай 25 ұпай жинап, әлем чемпионаты жолдамасына қол жеткізді. Сондай-ақ дүбірлі додаға Аргентина, Эквадор, Бразилия құрамалары шығып қойған еді.
Оңтүстік Америка құрлығы бойынша іріктеу кезеңінің аяқталуына небәрі бір ғана тур қалды. Енді 9 қыркүйекте Чили мен Уругвай, Боливия мен Бразилия, Венесуэла мен Колумбия, Перу мен Парагвай, Эквадор мен Аргентина ойнайды.
Қазірге дейін әлем чемпионатына АҚШ, Канада, Мексикадан өзге Азиядан Жапония, Иран, Өзбекстан, Оңтүстік Корея, Иордания, Аустралия, мұхит аймағынан Жаңа Зеландия қатысатыны белгілі болды.
Әзірге Африка, Солтүстік Америка мен Еуропадан ешқандай құрама шыға алған жоқ. Олар іріктеу кезеңін қараша айында аяқтайды.
Әлем чемпионатында алғаш рет 48 құрама сынға түседі.
Еске салсақ, 4 қыркүйекте Қазақстан құрамасы өз алаңында Уэльстен 0:1 есебімен жеңіліп қалды.