Футболдан әйелдер лигасында БИІК көш басына шықты
АСТАНА. KAZINFORM — Бүгін футболдан әйелдер арасындағы Қазақстан чемпионатының ХХІІ турының алғашқы ойын нәтижесі белгілі болды.
Шымкенттік БИІК клубы сырт алаңда астаналық «Жеңіс» командасымен кездесті.
Биылғы біріншілікте бас жүлдеге қол жеткізуді алдына мақсат етіп отырған шымкенттік команда бұл жолы да сүрінген жоқ. Алаң иелері қақпасына жауапсыз он гол соғып, турнир кестесіндегі жағдайын жақсарта түсті.
Қазір олар 22 ойыннан кейін 61 ұпай жинап, бірінші орында тұр. Дегенмен екінші орында 59 ұпай жинаған «Ақтөбеден» бір ойыны артық.
Бұл турдағы өзге ойындар 15 қыркүйек күні өткізіледі.
Ойын кестесі:
«Жетісу» (Талдықорған) — «Елімай» (Семей)
«Қайрат» (Алматы) — «Ақтөбе»
«Оқжетпес» (Көкшетау) — «Тобыл» (Қостанай)
«Атырау» — «Астана»
«Қайсар» (Қызылорда) — «Ұлытау» (Жезқазған)
«Томирис-Тұран» (Түркістан) — «Қызылжар» (Петропавл).
Федерация талабымен ерлер клубтарының жанынан биыл әйелдер құрамалары құрылған. Өткен жылы чемпионатқа тек 4 өңірден 5 команда ғана тіркелген еді.
Әр команда сапында кемінде қазақстандық футбол мектебінің 13 түлегі болуға тиіс деген талап қойылып отыр. Оған 2009 жылы және одан ерте дүниеге келген футболшылар қатыса алады.
Еске салсақ, бұдан бұрын футболдан әйелдер лигасында «Ақтөбе» «Оқжетпесті» тағы да ірі есеппен жеңді.