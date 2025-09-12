Футболдан Бірінші лигада «Каспий» «Ертістен» басым түсті
АСТАНА. KAZINFORM - Футболдан Бірінші лигада ХХІ туры мәресіне жетті.
12 қыркүйекте жанкүйерлер Ақтаудың «Каспий» және Павлодардың «Ертіс» командалары кездесуіне көз тікті. Турнир кестесінде алғашқы екі орынды өзара бөліскен клубтар ойыны тартысты өтті. Нәтижесінде ақтаулық клуб қарсыласынан 2:0 есебімен басым түсіп, турнир кестесінде аталған қарсыласынан ұзап кетті.
Сондай-ақ бұл күні өскемендік «Алтай» өз алаңында астаналық «SD Family» клубын 4:0, «Тараз» Павлодар облысының «Екібастұзын» 1:0 есебімен жеңді.
Ал 11 қыркүйекте қарағандылық «Шахтер» мен алматылық AKAS клубымен 1:1 есебімен тең ойнаса, «Академия Оңтүстік» (Шымкент) өз алаңында «Ақтөбе-2» клубын 2:1, «Түркістан» алматылық «Хан тәңіріні» 1:0 есебімен тізе бүктірді.
Турнир кестесінде алғашқы үш орынға ие болған командалар алдағы жылы Премьер-лигаға қатысуға тікелей жолдамаға қол жеткізеді.
Биыл «Шахтер», «Ертіс», «Каспий» командалары үздіктер қатарында болады деп болжанып отыр.