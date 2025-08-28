KZ
    Футболдан Бірінші лигада «Каспий» қарсыласынан ұзап кетті

    АСТАНА. KAZINFORM - Бүгін футболдан Бірінші лигада ХХ турының алғашқы ойын күні өтті.

    Футболдан Бірінші лигада «Каспий» қарсыласынан ұзап кетті
    Фото: caspiy_fc

    Көш басында келе жатқан ақтаулық «Каспий» бұл жолы да сүрінген жоқ. Сырт алаңда алматылық «Хан тәңірі» командасын 2:1 есебімен, турнир кестесінде 50 ұпаймен көш басында келеді. Олар екінші орында келе жатқан Павлодардың «Ертісінен» бес ұпайға ұзап кетті.

    Сондай-ақ бүгін өткен ойындарда астаналық «SD Family» «Түркістанды» 7:0, алматылық «Қайрат-2» сол қаланың тағы бір өкілі AKAS клубын 3:0, Павлодар облысының «Екібастұзы» шымкенттік «Академия Оңтүстікті» 2:1 есебімен жеңсе, «Ақтзбе-2» Түркістан облысының «Жетісайына» 1:2 есебімен жол берді.

    Енді 29 тамызда «Шахтер» (Қарағанды) мен «Алтай» (Өскемен), «Ертіс» (Павлодар) пен «Тараз» ойнайды.

    Турнир кестесінде алғашқы екі орынға ие болған командалар алдағы жылы Премьер-лигаға қатысуға тікелей жолдамаға қол жеткізеді.

    Биыл «Шахтер», «Ертіс», «Каспий», «Алтай» үздіктер қатарынан көрінуге таласып келеді.

    Еске салсақ, бұдан бұрын әйелдер арасындағы Чемпиондар лигасында «Ақтөбе» әйелдер клубы «Ромаға» есе жіберді.

