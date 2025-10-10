Футболдан Қазақстан жастар құрамасы Андоррадан жеңілді
АСТАНА. KAZINFORM — Футболдан 21 жасқа дейінгі Қазақстан жастар құрамасы 2027 жылғы Еуропа чемпионатының іріктеу кезеңі аясында Андорраға қарсы матч өткізді.
Кездесу барысында қарсыластар тартысты ойын өткізді. Алғашқы минуттан жылдам гол соғатын мүмкіндікті іздеді. Соған қарамастан бірінгі кезеңде таблодағы есепке өзгеріс енген жоқ.
Екінші кезеңде андорралық футболшылар белсенділікті арттыра түсті. Нәтижесінде олардың қатарынан Иван Домингус 67-минутта мергендік танытып, өз құрамасын алға шығарды.
Отандастарымыз бұдан кейін таразы басын теңестіруге ұмтылды. Дегенмен діттеген мақсатына жете алған жоқ.
Осылайша қазақстандық жастар қарсыласына 0:1 есебімен есе жіберді.
Жастар құрамасының оқу-жаттығу жиыны 3 қазанда Алматы қаласында басталған еді.
Сондай-ақ олар 12 және 14 қазан күндері Ташкент қаласында Өзбекстан жастар құрамасымен екі жолдастық ойын өткізеді.
Айта кетсек, қазақстандық жастар D тобында сынға түсіп жатыр. Қазірге дейін өз алаңында Андорраны (1:0) жеңсе, Англияға (0:2) есе жіберді.
Енді отандастарымыз 13 қарашада сырт алаңда Словакиямен кездессе, 17 қарашада өз алаңында Молдованы қабылдайды.