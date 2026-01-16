KZ
    22:26, 16 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Футболдан Конференция лигасының 1/16 финалының жеребесі тартылды

    АСТАНА. KAZINFORM - Бүгін футболдан Конференция лигасының 1/16 финалының жеребесі тартылды.

    Футболдан Конференция лигасының 1/16 финалының жеребесі тартылды
    Фото: Uefa.com

    Дүбірлі доданың бұл кезеңі 19 және 26 ақпан күндері өткізіледі.

    «Ягеллония» (Польша) - «Фиорентина» (Италия)

    «Шкендия» (Македония) - «Самсунспор» (Түркия)

    «Ноа» (Армения) - «АЗ Алкмаар» (Нидерланд)

    «Сигма» (Чехия) - «Лозанна» (Швейцария)

    «Зриньски» (Босния және Герцоговина) - «Кристал Пэлас» (Англия)

    «Дрита» (Косово)- «Целе» (Словения)

    «Омония» (Кипр) - «Риека» (Хорватия)

    КуПС (Финляндия) - «Лех» (Польша).

    Конференция лигасының 1/16 финалдан үздік шыққан командалар 1/8 финалда негізгі кезеңде алғашқы сегіздікте болған клубтармен кездеседі.

    Ал 1/8 финал ойындары 12, 19 наурыз күндері болса, ширек финал 9 және 16 сәуірге жоспарланған.

    Командалар жартылай финалда 30 сәуір мен 7 мамырда ойнайды.

    Финал Германияның Лейпциг қаласындағы «Лейпциг Штадиум» стадионында болады.

    Әділжан Үмбет
    Әділжан Үмбет
    Автор
