KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    22:10, 28 Қыркүйек 2025 | GMT +5

    Футзалдан ел біріншілігінде «Семей» «Қайратты» ірі есеппен жеңді

    АСТАНА. KAZINFORM - Бүгін футзалдан Қазақстан біріншілігі IV турының кезекті ойын күні өтеді.

    Футзалдан ел біріншілігінде «Семей» «Қайратты» ірі есеппен жеңді
    Фото: «Семей» футзал клубы

    Бұл күнгі басты кездесуде «Семей» мен алматылық «Қайрат» командалары арасында болды. 

    Қос команда кейінгі жылдары ел біріншілігінде бас жүлдеге таласып келеді. Сондай-ақ олар еурокубок ойындарында Қазақстан намысын қорғап жүр.

    Бүгінгі кездесу барысында семейлік клуб қарсыласынан 10:4 есебімен басым түсті. Олар 27 қыркүйекте аталған қарсыласын 5:2 есебімен сүріндірген еді.

    27 қыркүйек

    • «Байтерек» (Орал) - «Тұлпар» (Қарағанды) 3:2
    • «Астана» - «Ақтөбе» 3:4
    • «Қарағанды» - «Жетісу» (Талдықорған) 3:0
    • «Шымкент» - «Аят» (Рудный) 0:6

    28 қыркүйек

    • «Байтерек» (Орал) - «Тұлпар» (Қарағанды) 2:3
    • «Астана» - «Ақтөбе» 0:7
    • «Қарағанды» - «Жетісу» (Талдықорған) 4:1
    • «Шымкент» - «Аят» (Рудный) 4:5

    Бұл турда 25-26 қыркүйек күндері ақтаулық «Каспий» «Атырауды» 3:2 себімен жеңсе, тағы бір кездесуде 0:0 есебімен тең түсті.

    Енді 5-6 тур ойындары 4 және 5 қазан күндері өткізіледі.

    Айта кетсек, футзалдан ел біріншілігінде биыл 12 команда бақ сынап жатыр.

    Тегтер:
    Спорт Қазақстан чемпионаты Футбол
    Әділжан Үмбет
    Әділжан Үмбет
    Автор
    Соңғы жаңалықтар