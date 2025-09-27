Ғалымдар 117 жастағы әйелдің ұзақ өмір сүруінің себебін анықтады
АСТАНА. KAZINFORM — Әлемдегі ең қарт адамдардың бірі Мария Браньястың 117 жасқа дейін өмір сүруінің себебі анықталды, деп хабарлайды Science Alert.
Аталған басылым оның кейбір ерекше генетикалық нұсқалары ұзақ өмір сүруге, иммундық функцияға, жүрек пен мидың денсаулығына байланысты екенін атап өткен.
Испан ғалымдары Cell Reports Medicine журналындағы мақалада бұл нәтижелерді «адамның қартаюының биологиясына жаңаша көзқараспен қарау, сау қартаюдың биомаркерлері мен өмір сүру ұзақтығын ұзартудың әлеуетті стратегияларын ұсыну» үшін қолданып жатқанын айтады.
Нәтижелер Браньяс 2024 жылы қайтыс болғанға дейін өз еркімен тапсырған қан, сілекей, зәр және нәжіс үлгілеріне негізделген.
Барселонадағы Жозеп Каррерас атындағы Лейкемияны зерттеу институтының ғалымдар тобы Браньястың жасушалары оның хронологиялық жасынан әлдеқайда жас «сезінетінін» немесе «әрекет ететінін» айтты. Атап өтілгендей, әже өзінің туған Каталониясындағы әйелдердің орташа өмір сүру ұзақтығын 30 жылдан астам ұзарта алды.
Қартайғанына қарамастан, Браньястың денсаулығы жақсы болды. Атап айтқанда, оның жүрек-қан тамырлары жүйесі тамаша жағдайда әрі қабыну деңгейі төмен болған.
Сонымен қатар оның иммундық жүйесі мен ішек микробиомасы жас адамдар тобына сәйкес келетін айтарлықтай қолайлы көрсеткіштерге ие болып отыр. 117 жастағы әйелде «жаман» холестерин мен триглицеридтер өте төмен, ал «жақсы» холестерин өте жоғары екені анықталды.
Бір қызығы, Браньяс интеллектуалдық, әлеуметтік және физикалық тұрғыдан белсенді өмір сүрген. Оның ұзақ жасауына йогуртқа бай Жерорта теңізі диетасы әсер еткен болуы мүмкін, бірақ генетикалық және қоршаған орта факторларының кең ауқымы да рөл атқарды.
Мақалада Браньяс бірегей тұлға болғанымен, бір адамдық зерттеулер ғалымдар үшін шектеулі құндылыққа ие, өйткені олардың нәтижелерін экстраполяциялау үшін ауқымды зерттеулер қажет.
Еске сала кетейік, Жапония әйелдердің өмір сүру ұзақтығы бойынша тағы рекорд орнатты.