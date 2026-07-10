Ғалымдар қан кетуді лезде тоқтататын ұнтақ ойлап шығарды
АСТАНА.KAZINFORM - Зерттеушілер қан кетуді шамамен бір секундта тоқтата алатын ұнтақ жасап шығарды. Бұл жаңа технология жедел медициналық көмекте маңызды жетістік болуы мүмкін. Себебі ол жара бетінде лезде қорғаныс тосқауылы пайда болуына мүмкіндік береді.
«Ультра жылдам гемостаз және жеделдетілген жараларды емдеуге арналған иондық гельдеу ұнтағының» зерттеу нәтижелері Advanced Functional Materials халықаралық ғылыми журналында жарияланды.
Бұл әзірлеме травматология және жедел медициналық көмек саласындағы негізгі міндеттердің бірін шешуге арналған: әсіресе дәстүрлі таңғыштар тиімсіз болатын терең жараларда қан кетуді дереу тоқтатуға көмектеседі.
AGCL деп аталатын жаңа материал ұнтақты гемостатикалық жүйе түрінде ұсынылады. Жараға жаққан кезде ол қандағы кальций иондарымен әрекеттесіп, шамамен бір секунд ішінде жабысқақ гидрогель түзеді. Бұл зақымдалған жара бетінде қорғаныс қабатын түзеді және қан кетуді тоқтатуға көмектеседі.
AGCL құрамында альгинат, геллан шайыры, хитозан және глутаральдегид бар. Альгинат және геллан шайыры гельдің тез түзілуін қамтамасыз етеді, ал хитозан қан компоненттерін байланыстыруға көмектеседі және бактерияға қарсы қасиетке ие. Бұл комбинация жараны тез жауып қана қоймай, табиғи қан ұюы мен тіндерді қалпына келтіру процесін жеделдетеді.
Терең жараларда қолданылуы қиын дәстүрлі гемостатикалық пластырьлерден айырмашылығы, ұнтақ әртүрлі пішіндегі және тереңдіктегі жараларды оңай толтырады. Зерттеу оның өз салмағынан шамамен 7,25 есе көп қанды сіңіре алатынын көрсетті.
Авторлар сонымен қатар ұнтақ бөлме температурасында екі жыл тұрса да өз қасиетін сақтайтынын анықтады. Ол жара бетіне жақсы жабысады және механикалық кернеу кезінде де оны тиімді жабу қабілетін сақтайды.
Жануарларға жүргізілген тәжірибеде AGCL клиникалық гемостатикалық материал TachoSil-ге қарағанда қан жоғалтуды азайтып, қан кетуді жедел тоқтатты. Сондай-ақ ол терінің регенерациясын, жаңа қан тамырларының пайда болуын және коллаген түзілісін қамтамасыз ету арқылы жаралардың жазылуын жеделдетті.
Препарат әлі де зерттеу кезеңінде. Травматология, хирургия және жедел медициналық көмекке енгізілмес бұрын, ұнтақ адамдарға қауіпсіздігі мен тиімділігін растау үшін қосымша сынақтан өтеді.
Біз бұған дейін Қазақстан медициналық туристерге арналған «бір терезе» жүйесін енгізетінін хабарлаған едік.