Ғалымдар Жерден тағы бір магнит толқынын анықтады
АСТАНА.KAZINFORM — Жер бетінде тағы бір G2 деңгейлі магнит толқыны байқалды, деп хабарлайды Kazinform.
Ресей Ғылым академиясы Ғарыштық зерттеулер институты Күн астрономиясы зертханасының мәліметі бойынша, Жер бетінде орташа деңгейлі G2 магнит толқыны анықталды. Қазіргі геомагниттік ауытқулар Күндегі тұрақты ойық соққысынан туындайды.
Дауыл тудырған ойық Күнде кем дегенде үш ай бойы болды және бұған дейін Күннің 27 күндік айналу кезеңіне байланысты планетаға бірнеше рет әсер еткен.
Бұрын болжанғандай, геомагниттік жағдай алдағы 1-2 күнде тұрақсыз болады.
Қазіргі толқынның G3 деңгейіне дейін күшею ықтималдығы байқалмайды, ал G4 және одан жоғары деңгейге жету мүмкіндігі нөлге жақын.
