KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    23:14, 08 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Гандболдан әлем чемпионатында Қазақстан әйелдер құрамасы Египетке есе жіберді

    АСТАНА. KAZINFORM - Бүгін гандболдан Қазақстан әйелдер құрамасы 2025 жылғы әлем чемпионатының 24-32 орындар үшін плей-офф сатысында екінші топта Египетке есе жіберді.

    Гандболдан әлем чемпионатында Қазақстан әйелдер құрамасы Египетке есе жіберді
    Фото: Халықаралық гандбол федерациясы

    Отандастарымыз үшінші кездесуде африкалық қарсыластарына 18:30 есебімен жеңіліп қалды. 

    Оған дейін олар Кубаға 28:29, Қытайға 30:32 есебімен жол берді. 

    Ал іріктеу сатысының топтық кезеңінде қазақстандық гандболшылар Анголаға 20:38, Норвегияға 16:41, Оңтүстік Кореяға 17:35 есебімен жеңіліп қалды.

    Енді олар 10 желтоқсанда 31-орын үшін Иранмен шеберлік байқасады.

    Қазақстандық гандболшылар 2008 жылы Олимпиадада 10-орынға алған еді. Одан кейінгі жылдарда дүбірлі додадан тыс қалды.

    Отандастарымыз қазірге дейін әлем чемпионатында жеті мәрте бақ сынады. Олардың жоғары жетістігі - 2007 жылғы 18-орын.

    Дүбірлі додада барлығы 32 құрама сынға түсіп жатыр.

    Гандболдан әйелдер арасындағы әлем чемпионаты 1957 жылдан бері тұрақты түрде өткізіліп келеді. Қазірге дейін Ресей - 7, Норвегия мен Германия -4, Франция - 3, Венгрия, Сербия, Дания, Румыния, Нидерланд, Чехословакия, Оңтүстік Корея мен Бразилия -1 мәрте чемпион атанды.

    Тегтер:
    Египет Гандбол Спорт
    Әділжан Үмбет
    Әділжан Үмбет
    Автор
    Соңғы жаңалықтар