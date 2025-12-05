KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
    01:28, 05 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Гандболдан Қазақстан әйелдер құрамасы Кубаға есе жіберді

    АСТАНА. KAZINFORM - Бүгін гандболдан Қазақстан әйелдер құрамасы 2025 жылғы әлем чемпионатының 24-32 орындар үшін плей-офф сатысында екінші топта Кубаға есе жіберді.

    Гандболдан Қазақстан әйелдер құрамасы әлем чемпионатын сәтсіз бастады
    Фото: Халықаралық гандбол федерациясы

    Отандастарымыз аталған топта Египет, Қытай және Кубамен сынға түседі. 

    Бүгінгі кездесуде қазақстандық гандболшылар тартысты ойын өткізді. Бірінші кезеңде 14:12 есебімен жеңген еді. Дегенмен екінші кезеңде сол басымдықты ұстап тұра алған жоқ.

    Салдарынан қарсыласына 28:29 есебімен есе жіберді.

    Енді отандастарымыз 6 желтоқсанда Қытай, 8 желтоқсанда Египетпен шеберлік байқасады. 
    Айта кетсек, қазақстандық гандболшылар Анголаға 20:38, Норвегияға 16:41, Оңтүстік Кореяға 17:35 есебімен жол берді.

    Осылайша өз тобында төртінші орынды місе тұтып, 24-32 орындар үшін сынға түсетін сегіз құраманың қатарына қосылды.

    Қазақстандық гандболшылар 2008 жылы Олимпиадада 10-орынға алған еді. Одан кейінгі жылдарда дүбірлі додадан тыс қалды.

    Отандастарымыз қазірге дейін әлем чемпионатында жеті мәрте бақ сынады. Олардың жоғары жетістігі - 2007 жылғы 18-орын.

    Дүбірлі додада барлығы 32 құрама сынға түсіп жатыр.

    Әділжан Үмбет
    Әділжан Үмбет
    Автор
