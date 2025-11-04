Ғарышта тамақты түтінсіз пісіру технологиясы сынақтан өтті
АСТАНА. KAZINFORM — Қытай ғарыш станциясында «Шэньчжоу-21» басқарылатын ғарыш кемесімен жеткізілген ыстық ауа пеші алғаш рет іске қосылды. Бұл туралы ғарышкерлердің жаңа бейнежазбасынан белгілі болды. Онда қытай ғарышкерлері алғаш рет ғарышта жаңа дайындалған тауық қанаттары мен стейкті дәм татып жатқан сәттер көрсетілген, деп жазды Синьхуа.
Бейнежазбада «Шэньчжоу-21» экипажының мүшесі, ғарыш инженері У Фэй маринадталған тауық қанаттарын қаптамадан шығарып, гриль торына салып, пешке орналастырады. Шамамен 28 минуттан кейін ол ыстық, жаңа орлеандық стильде дайындалған тауық қанаттарын табаққа салып, ұсынады.
«Шэньчжоу-20» экипажының мүшесі Ван Цзе мен У Фэй — екеуі де Солтүстік Қытайдағы Ішкі Моңғолия автономиялық ауданынан шыққан, ол аймақ жоғары сапалы сиыр және қой етімен танымал. Олар бұрыш қосылған стейктер де пісірген. Бір сәттен соң алты ғарышкер қуана-қуана тауық қанаттары мен стейкті бірге бөлісіп жеді.
«Шэньчжоу-21» ғарыш кемесі жұма күні кешке ұшырылып, бірнеше сағаттан кейін оның үш мүшесі ғарыш станциясына табысты жетті. Олар бірнеше күн бойы «Шэньчжоу-20» экипажымен бірге өмір сүріп, жұмыс істейді. «Шэньчжоу-20» экипажы 5 қараша күні Жерге оралуы тиіс.
Жаңа ғарыш пеші жердегі үлгілермен салыстырғанда айтарлықтай жетілдірілген. Қытайдың ғарышкерлерді даярлау және зерттеу орталығының өкілі Лю Вэйбоның айтуынша, пешке температураны дәл бақылау, қалдықтарды жинау, жоғары температуралы катализ және көп қабатты сүзу сияқты жаңа технологиялар енгізілген. Бұл жүйе ғарыш станциясының ауа сапасы талаптарына сай, түтінсіз пісіруге мүмкіндік береді.
Пеш пен оның тазалау жүйесі ғарыш станциясына кіруге рұқсат алу үшін қатаң сынақтардан өткен және ол үздіксіз әрі сенімді түрде 500 циклге дейін жұмыс істей алады.
Мұндай пешті пайдалану — Қытай ғарыш станциясындағы өмірді қамтамасыз ету жүйесіндегі соңғы жетістіктердің бірі. Орталықтың мәліметінше, «Шэньчжоу-21» миссиясы мәзірдегі тағам түрлерін 190-нан астам атауға дейін кеңейтті және мәзір айналымы енді 10 күнге созылады. Бұл ғарышкерлерге орбитада көкөністер, жаңғақтар, торттар және ет өнімдерін өздері пісіріп жеуге мүмкіндік береді.
Лю Вэйбоның айтуынша, ғарышкерлер бірнеше ай бойы жабық кеңістікте болған соң, өз қолдарымен пісірілген тауық қанаттары, стейк, қуырылған жаңғақ немесе жаңа нан сияқты тағамдардан дәм тату олардың көңіл күйін көтеріп, бақыт сезімін сыйлайды.
Қытайдың басқарылатын ғарыш бағдарламасы станция кезеңіне өткеннен бері жердегі зерттеушілер ғарыштық тағамның түрін, құрылымын, дәмін, сыртқы түрі мен тағамдық құндылығын жетілдіріп келеді. Мұның барлығы ғарышкерлердің тамақтану қажеттіліктерін жақсырақ қанағаттандыру мақсатында жасалуда.
Сонымен қатар ғарыш станциясында көкөніс өсіру саласында да жаңа жетістіктерге қол жеткізілді. «Шэньчжоу-16» миссиясынан бастап орталық орбитада субстратта өсімдіктер өсіру бойынша зерттеу және сынақ жұмыстарын жүргізіп келеді. Регенеративті субстрат, баяу бөлінетін тыңайтқыштар және судың микротесіктер арқылы өту технологиясы суды және қоректік заттарды микрогравитация жағдайында тиімді жеткізуге мүмкіндік берді.
Бүгінгі күнге дейін ғарышкерлер салат, шие қызанақ және батат секілді жеті түрлі өсімдіктің он партиясын өсіріп үлгерді. Нәтижесінде 4,5 кг жаңа көкөніс пен жеміс алынған. Оның ішінде салат пен шие қызанақ толық циклмен — тұқымнан тұқымға дейін өсірілген.
— Біз ғарышкерлер үшін дәстүрлі қытай мерекелеріне арналған арнайы дастарқандар дайындадық, мысалы Көктем мерекесі (Қытай Жаңа жылы). Сондай-ақ мереке күні ғана ашуға болатын сыйлық қораптарын да әзірледік, — деді орталықтың өкілі Цзан Пэн.
Айта кетейік, Қытай жерді қашықтан зондтайтын жаңа спутнигін ғарышқа ұшырды.