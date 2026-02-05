«Гарри Поттердегі» зұлым кейіпкер Қытайдағы Жаңа жыл символына қалай айналды
АСТАНА. KAZINFORM – Қытайдағы Жылқы жылы қарсаңында «Гарри Поттер» франшизасының антагонисі Драко Малфой күтпеген танымалдылыққа ие болды, деп хабарлайды Global Times.
Бұл ерекше құбылыс Малфой тегінің қытайша транслитерациясынан туындады. Аспанасты елінің тұрғындары үшін бұл «Жылқы байлық пен бақыт әкеледі» деген сөздерге ұқсас естіледі. Дәстүрлі Жаңа жыл тілектерімен мұндай фонетикалық сәйкестік «таза қанды» сиқыршыны молшылықтың тірі символына айналдырды.
Қытайдың әлеуметтік желілерінде үйлердің классикалық қызыл «чуньлянь» шиыршық қағаздарының орнына Том Фелтонның портреттерімен безендірілгені туралы бейнежазбалар көптеп тарады. Жанкүйерлер де, қарапайым тұтынушылар да тақырыптық тауарларды сатып алып жатыр.
Маркетологтар астрологиялық сабақтастықты шебер пайдаланды. Драко өзінің Слизерин факультетінің символы Жылан жылы мен келе жатқан Жылқы жылы арасындағы тамаша көпірге айналды. Тұтынушылар көзімен кейіпкер қытай күнтізбесінің екі циклін байланыстыратын бірегей «өткізгішке» айналды.
Британдық актер Том Фелтон Қытайда кенеттен танымал болғаны туралы пікір білдірді. Ол BBC материалдары мен жанкүйерлерінің бейнелерін Instagram Stories-те бөлісті.
