KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    18:36, 05 Ақпан 2026 | GMT +5

    «Гарри Поттердегі» зұлым кейіпкер Қытайдағы Жаңа жыл символына қалай айналды

    АСТАНА. KAZINFORM – Қытайдағы Жылқы жылы қарсаңында «Гарри Поттер» франшизасының антагонисі Драко Малфой күтпеген танымалдылыққа ие болды, деп хабарлайды Global Times. 

    Злодей из «Гарри Поттера» стал неофициальным символом Лунного Нового года в Китае
    Фото: Sina Weibo

    Бұл ерекше құбылыс Малфой тегінің қытайша транслитерациясынан туындады. Аспанасты елінің тұрғындары үшін бұл «Жылқы байлық пен бақыт әкеледі» деген сөздерге ұқсас естіледі. Дәстүрлі Жаңа жыл тілектерімен мұндай фонетикалық сәйкестік «таза қанды» сиқыршыны молшылықтың тірі символына айналдырды.

    Қытайдың әлеуметтік желілерінде үйлердің классикалық қызыл «чуньлянь» шиыршық қағаздарының орнына Том Фелтонның портреттерімен безендірілгені туралы бейнежазбалар көптеп тарады. Жанкүйерлер де, қарапайым тұтынушылар да тақырыптық тауарларды сатып алып жатыр.

    Маркетологтар астрологиялық сабақтастықты шебер пайдаланды. Драко өзінің Слизерин факультетінің символы Жылан жылы мен келе жатқан Жылқы жылы арасындағы тамаша көпірге айналды. Тұтынушылар көзімен кейіпкер қытай күнтізбесінің екі циклін байланыстыратын бірегей «өткізгішке» айналды.

    Британдық актер Том Фелтон Қытайда кенеттен танымал болғаны туралы пікір білдірді. Ол BBC материалдары мен жанкүйерлерінің бейнелерін Instagram Stories-те бөлісті.

    Бүгін Қытайда Димаштың халықаралық жобасының тұсаукесері өтетінін жаздық.

     

    Тегтер:
    Әлем Қоғам
    Зарина Туғанбаева
    Зарина Туғанбаева
    Автор
    Соңғы жаңалықтар