Газа секторы: АҚШ «Бейбітшілік кеңесі» басшылығының құрамын жариялады
АСТАНА. KAZINFORM – Газа секторындағы бейбітшілікті реттеуде маңызды рөл атқарады деп күтілетін «Бейбітшілік кеңесінің» атқарушы кеңесінің құрамына басқалармен қатар АҚШ Мемлекеттік хатшысы Марко Рубио, АҚШ президентінің арнайы елшісі Стивен Уиткофф, Дональд Трамптың күйеу баласы Джаред Кушнер, Дүниежүзілік банк президенті Аджай Банга және Ұлыбританияның бұрынғы премьер-министрі Тони Блэр кіреді.
Бұл туралы Ақ үйдің сайтында жұма, 16 қаңтарда жарияланған баспасөз хабарламасында айтылған, деп хабарлайды DW.
Құжатта «Бейбітшілік кеңесі» стратегиялық бақылауды қамтамасыз ету, халықаралық ресурстарды жұмылдыру және «Газаның қақтығыстан бейбітшілік пен дамуға өтуі кезінде жауапкершілікті қамтамасыз ету» арқылы Трамптың Газаға арналған 20 тармақтан тұратын жоспарының жүзеге асырылуын кепілдендіруі тиіс екені айтылған. Бұл органды Дональд Трамптың өзі басқаратын болады.
«Газа секторының атқарушы кеңесі»
Газа секторының Жоғарғы өкілі болып Болгария дипломаты Николай Младенов тағайындалды. Ақ үй атап өткендей, оның міндеттерінің бірі – Палестинаның технократиялық әкімшілігі мен «Бейбітшілік кеңесі» арасындағы өзара әрекеттесуді қамтамасыз ету.
Бұдан басқа, Жоғарғы өкіл кеңсесі мен технократиялық әкімшілікті қолдау үшін «Газа секторының атқарушы кеңесі» құрылды. Младеновтың өзінен басқа оның құрамына Уиткофф, Кушнер, Блэр, Түркия СІМ басшысы Хакан Фидан, БАӘ-нің халықаралық ынтымақтастық жөніндегі мемлекеттік министрі Рим әл-Хашими және басқалар кірді.
Газа секторы үшін «Бейбітшілік кеңесін» құру
«Бейбітшілік кеңесінің» құрылуы Газа секторындағы күнделікті өмірді басқару міндеті жүктелген 15 мүшеден тұратын Палестина технократиялық билігінің құрылуы туралы жарияланғаннан кейін көп ұзамай жарияланды.
14 қаңтарда АҚШ президентінің арнайы өкілі Уиткофф Трамптың атынан Газа секторындағы атысты тоқтатудың екінші кезеңіне көшу туралы жариялады. Бұл кезең басқаларымен қатар ХАМАС-ты қарусыздандыру және Палестина полициясын қолдау үшін Газа секторына Халықаралық тұрақтандыру күштерін (ХТК) орналастыруды қамтиды.
Ақ үйдің баспасөз хабарламасына сәйкес, ХТК қолбасшысы болып АҚШ Орталық қолбасшылығының (CENTCOM) Арнайы операциялар күштерінің бұрынғы қолбасшысы генерал-майор Джаспер Джефферс тағайындалды.
Еске сала кетсек, Трамп Газа бойынша бейбітшілік кеңесі құрылатынын мәлімдеді.
ЮНИСЕФ бұған дейін Газада атысты тоқтату туралы келісім күшіне енгеннен бері 100-ден астам баланың қаза тапқанын хабарлаған болатын.