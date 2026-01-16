Трамп Газа бойынша бейбітшілік кеңесі құрылатынын мәлімдеді
АСТАНА.KAZINFORM — АҚШ президенті Дональд Трамптың бейбітшілік жоспарының бөлігі ретінде құрылатын кеңес Газа секторын қалпына келтіруге басшылық етеді, деп хабарлайды Kazinform агенттігі.
Кеңестің төрағасы Трамптың өзі болады. Қалған мүшелердің құрамы әлі жарияланған жоқ. Алайда, өткен айда Times of Israel басылымы АҚШ Мысыр, Қатар, БАӘ, Ұлыбритания, Италия және Германиядан кеңеске өз басшыларын қосу туралы уәде алғанын хабарлады.
— Бейбітшілік кеңесінің құрылғанын жариялау мен үшін үлкен құрмет. Кеңестің құрамы жақын арада жарияланады, бірақ мен бұл кез келген жерде және кез келген уақытта құрылған ең ұлы әрі ең беделді Кеңес деп сенімді түрде айта аламын, — деп жазды Ақ үй басшысы Truth Social басылымында.
АҚШ келесі аптада Дауостағы Дүниежүзілік экономикалық форум аясында Бейбітшілік кеңесінің алғашқы отырысын өткізуді жоспарлап отыр.
Бұл мәлімдеме АҚШ-тың Таяу Шығыс жөніндегі арнайы елшісі Стив Уиткоффтың жақында Газа секторында атысты тоқтатудың екінші кезеңінің басталғанын жариялаған мәлімдемесінен кейін жасалды. Трамптың 20 тармақтан тұратын бейбітшілік жоспары атысты тоқтатудан аумақты демилитаризациялауға көшуді, технократиялық үкімет құруды бастауды көздейді.
Трамп мәлімдегендей, АҚШ Египеттің, Түркияның және Қатардың қолдауымен ХАМАС-пен барлық қару-жарақты тапсыруды және барлық туннельдерді бұзуды қамтитын кешенді демилитаризациялау туралы келісімге қол жеткізуді көздеп отыр.
— ХАМАС өзінің соңғы бөлімшесін Израильге қайтаруды қоса алғанда, өз міндеттемелерін дереу орындауы және кідіріссіз толық демилитаризацияны бастауы керек. Мен айтқанымдай, олар мұны оңай жолмен де, қиын жолмен де жасай алады. Газа халқы ұзақ уақыт бойы зардап шекті. Уақыт келді, — деп жазды Америка көшбасшы.
Ақ үй басшысы сондай-ақ атысты тоқтатқалы бері оның командасы Газаға «тарихи» жылдамдықпен рекордтық көлемде гуманитарлық көмек жеткізуге көмектескенін атап өтті.
— Тіпті Біріккен Ұлттар Ұйымы да бұл жетістікті бұрын-соңды болмаған деп бағалады. Бұл нәтижелер келесі кезеңге жол ашты, — деді Трамп.
ЮНИСЕФ бұған дейін Газада атысты тоқтату туралы келісім күшіне енгеннен бері 100-ден астам баланың қаза тапқанын хабарлаған болатын.