Палестинада сайлау нәтижелері 26 сәуірде жарияланады
Палестиналық WAFA ақпарат агенттігінің хабарлауынша, сайлау учаскелері жергілікті уақыт бойынша таңғы сағат 7:00-де ашылды. Шамамен 1 030 000 сайлаушы 183 жергілікті мемлекеттік органдарда өз өкілдерін анықтау үшін дауыс береді.
Орталық сайлау комиссиясының басшысы Рами Хамдаллах 2026 жылғы жергілікті сайлауға дауыс беру Батыс Шерияда және Газа секторының Дейр әл-Балах қаласында басталғанын хабарлады.
Тулкарм қаласының іргесіндегі Анабта ауылындағы дауыс беруге қатысқан Хамдаллах азаматтарды сайлау учаскелеріне келіп, өз өкілдерін жауапкершілікпен сайлауға шақырды.
Палестиналық бір шенеунік сайлаушылардың жоғары болуының маңыздылығына тоқталып, бұл демократиялық үдеріске берілгендіктің көрсеткіші болатынын айтты.
Сайлаушылар 491 орталықта орналасқан 1 922 сайлау учаскесінде дауыс бере алады. Дауыс беру жергілікті уақыт бойынша 19:00-ге дейін жалғасады.
Сайлауда 321 тізімнен 3 773 кандидат муниципалдық кеңестердегі 90 орынға, ал ауылдық кеңестердегі 93 орынға 1 358 кандидат таласып жатыр.
Орталық сайлау комиссиясы сайлаудың қорытындысын 26 сәуірде жариялайтыны атап өтілді.
Сайлау 2025 жылғы 19 қарашада қабылданған жаңа сайлау заңына сәйкес өткізілуде. Атап айтқанда, муниципалдық кеңестер үшін пропорционалды өкілдік жүйесі (ашық тізімдер), ал ауылдық кеңестер үшін мажоритарлық жүйе қолданылады.
Дауыстарды санау сайлау учаскелерінде байқаушылар мен БАҚ өкілдерінің қатысуымен өтетіні хабарланды. Нәтижелер хаттамалармен ресімделеді және жарияланғаннан кейін деректерді өңдеудің орталық жүйесіне жіберіледі.
