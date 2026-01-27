Газа секторында ұсталған соңғы тұтқынның денесі Израильге қайтарылады
Газа секторында соңғы тұтқын ретінде есептеліп келген израильдік полиция қызметкері Ран Гвилидің мәйіті жерлеу үшін Израильге жеткізіледі, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.
Израиль қорғаныс армиясы (ЦАХАЛ) дүйсенбі күні Газа қаласының шығыс бөлігіндегі мұсылман зиратында жүргізілген іздестіру операциясы барысында полицияның аға сержанты Ран Гвилидің сүйегі табылып, жеке басы анықталғанын мәлімдеді.
The Times of Israel басылымының хабарлауынша, әскери өкілдер марқұмның отбасын хабардар еткен, мәйіт Израильге жерлеу үшін жеткізіледі.
Израиль тарапының деректеріне сәйкес, сәйкестендіру жүргізу үшін шамамен 250 мәйіт эксгумацияланып, тексерілген. Гвилидің жеке басы стоматологиялық деректер, саусақ іздері және басқа да сараптамалар арқылы расталды. Қалған барлық мәйіт қайта жерленіп, зират аумағы ретке келтіріледі.
The deceased hostage SFC Ran Gvili has been identified and will be returned for burial.— Israel Defense Forces (@IDF) January 26, 2026
According to the information and intelligence available to us, SFC Ran Gvili, 24, who served in the Israeli Police Special Forces, fell in combat on the morning of Oct. 7, 2023, and his body… https://t.co/K4vFVsF60r pic.twitter.com/TN2CWMpKEM
24 жастағы полиция қызметкері Ран Гвили 2023 жылғы 7 қазанда палестиналық ХАМАС тобының шабуылы кезінде Израильдің оңтүстігіндегі Алумим кибуцын қорғау барысында қаза тапқан. Ол сол күні тұтқынға алынған 251 адамның ішінде сүйегі әлі қайтарылмаған соңғы адам саналып келген.
Израиль билігінің мәлімдеуінше, 2014 жылдан бері алғаш рет Газа секторында ұсталып отырған тұтқындар қалмаған.
Израиль премьер-министрі Биньямин Нетаньяху Гвилидің денесінің қайтарылуын «айрықша жетістік» деп атады.
— Біз бәрін қайтарамыз деп уәде бердік және бәрін — соңғысына дейін қайтардық. Рани — Израильдің батыры. Ол бірінші болып кіріп, соңғы болып шықты, — деді ол Кнессетте журналистерге.
Израиль қорғаныс министрі Исраэль Кац бұл оқиғаны «ауыр әрі аяқталу сәті» деп сипаттады.
— Бұл мемлекеттің өз сарбаздары мен азаматтары алдындағы міндетін — әрқайсысын үйіне қайтару жауапкершілігін растайды, — делінген министр кеңсесінің мәлімдемесінде.
ЦАХАЛ дерегінше, Гвилидің жерленуі мүмкін орын туралы ақпарат бұрыннан болған, алайда соңғы апталарда барлау операциялары мен ХАМАС-тан делдалдар арқылы алынған мәліметтер негізінде нақтыланған.
Іздестіру жұмыстары атысты тоқтату сызығы маңында жүргізіліп, қауіпсіздік мақсатында кейбір бөлімшелер сызықтың арғы бетінде әрекет еткен.
Қаңтардың ортасында АҚШ билігі АҚШ президенті Дональд Трамптың Газа секторындағы соғысты тоқтатуға бағытталған жоспарының бірінші кезеңі аяқталып, екінші кезеңге өту басталғанын жариялаған болатын.