Германия ашық несие рейтингін енгізеді
АСТАНА.KAZINFORM — Жаңа жүйе миллиондаған Германия халқына әсер етіп, несие, тұрғын үйді жалға алу және басқа да күнделікті қызметтерді өзгертуі мүмкін, деп хабарлайды DW.
Шоттар немесе несие карталарын бақылау — Schufa несиелік бюросы миллиондаған Германия тұрғындарының қаржылық сенімділігін анықтайтын деректер қорын жинайды. Енді ұйым үлкен өзгерістер туралы хабарлады: алғаш рет несиелік қабілеттілікті есептеу үшін қолданылатын критерийлер жарияланды.
Schufa жаңа балдық жүйе енгізілгенін жариялады. Бұл тұтынушыларға несиелік қабілеттілігінің қалай есептелетінін тегін және «толықтай ашық» түрде білуге мүмкіндік береді.
«Қара жәшіктен» толық ашықтыққа дейін
Schufa компаниясының коммуникациялар жөніндегі басшысы Таня Панханстың айтуынша, бұл несиелік қабілеттілікті бағалаудың әлемдегі алғашқы толықтай ашық рейтингтік жүйесі.
Реформа негізінде күнделікті өмірде маңызды рөл атқаратын несиелік Schufa Score жатыр: оның деңгейі адамға несие берілетінін, пәтер жалдауға мақұлданатынын немесе ұялы телефон келісімшартына қол қойылатынын анықтайды. Осы уақытқа дейін бұл рейтингті есептеу «қара жәшік» болып саналып келген.
Ұйым реформасы Еуропалық Соттың бал қою және ашықтық мәселелері бойынша бірқатар шешімдерінен кейін жүзеге асырылды.
Несиелік рейтингтің он екі критерийі
Болашақта тек он екі критерий қалады, олар 100-ден 999 ұпайға дейінгі бірыңғай Schufa-Score құрайды. Жаңа рейтингке әсер ететін, әртүрлі маңыздылық дәрежесі бар деректер келесідей:
— төлемдерді орындамау,
— ең ескі банктік келісімшарттың уақыты,
— ең ескі несие картасының мерзімі,
— ағымдағы мекенжайда тұру ұзақтығы,
— соңғы несие лимитінің мерзімі,
— соңғы он екі айдағы шоттар мен несие карталарына сұраныстар мен өтініштер саны,
— соңғы он екі айдағы банк секторынан тыс сұраныстар саны,
— соңғы он екі айда берілген тұтынушылық несиелер,
— барлық несиенің қалған ең ұзақ төлем мерзімі,
— қолданыстағы несиелер мәртебесі,
— ипотеканың болуы,
— жеке басын куәландыратын деректер.
Болашақта тұтынушылар өз рейтингтерін есептей алады және несие алуға өтініш беру сияқты белгілі бір әрекеттердің оған қалай әсер ететінін модельдей алады.
