Германия ерікті әскери қызметті сақтап қалды
АСТАНА.KAZINFORM - Германия үкіметі келісімге келді, ел бұдан былай әскери қызметті міндеттемейді. Алайда, жас жігіттер жақын арада міндетті медициналық тексеруден өтіп, әскерден хат алады, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.
DW-дің хабарлауынша, қазіргі уақытта Германия қарулы күштеріне он мыңдаған сарбаз қажет болса да, әскерге шақыру бұрынғыдай болмайды.
Билеуші партиялар бірнеше айлық дау-дамайдан кейін осындай келісімге келді. «Жаңа әскери қызмет басынан бастап ерікті қызметке негізделген», бұл заң жобасының негізгі қағидасы, оны желтоқсанда Бундестаг қабылдайды. Алайда, әскерге шақыру 18 жастан асқан барлық жас жігіттер үшін міндетті болады.
Қорғаныс министрі Борис Писториус (SPD) жаңа ерікті әскери қызметті 2026 жылдың қаңтарында бастауды жоспарлап отыр.
«Басқа еуропалық елдер, әсіресе солтүстікте, ерікті қызмет принципі тартымдылықпен үйлескенде жұмыс істейтінін көрсетіп жатыр және мен мұнда да солай болады деп ойлаймын», - деп түсіндірді социал-демократ ХДУ/ХСС және СДП коалициясының көшбасшылары келісімге келгеннен кейін.
«Өтініш берушілер саны артып келеді, жаңадан келгендер саны да артып жатыр», - деп атап өтті Писториус.
Мақсат - 2026 жылға қарай 20 000 жаңа еріктіні тарту.
Билеуші партиялар арасындағы тағы бір мәселе бойынша дау туындады. Бундесвер Германияның қорғанысын қамтамасыз ету үшін тек еріктілерден ғана тұратын жеткілікті персонал тарта ала ма? Бундесверде қазіргі уақытта шамамен 182 000 әскер бар. НАТО ұсыныстарына сәйкес, 2035 жылға қарай кем дегенде 260 000 әскер қажет болады.
Консервативті ХДО және ХСО партияларының саясаткерлері бұл амбициялы мақсатқа тек әскерге шақыру арқылы ғана қол жеткізуге болатынын немесе еріктілер жеткіліксіз болған жағдайда әскерге шақыруға автоматты түрде оралу керек болатынын алға тартты.
Бірақ социал-демократтар бұған келіспейді - олар әскерге шақыруға үзілді-кесілді қарсы.
Германиядағы қазіргі келісім егер еріктілер саны жеткіліксіз болса, Бундестаг белгілі жас мөлшеріндегі жігіттер үшін «қажеттілікке негізделген әскерге шақыруды» енгізу туралы шешім қабылдауы керек. Әскерге шақыруға автоматты түрде оралу көзделмеген.
Алайда, ХДО/ХСО парламенттік тобы да бұл келісімді жоғары бағалады. ХСО парламенттік тобының жетекшісі Александр Хоффманның айтуынша, бұл «еріктілік пен міндеттеменің дұрыс үйлесімі» болды. Әскери қызмет ерікті болып қала берсе де, Бундесверде қызмет етуге қызығушылық танытпайтын жас жігіттер де екі міндеттемеге тап болады. Басқаша айтқанда 2026 жылдан бастап олар Бундесвер «дайындық декларациясы» деп атайтын сауалнаманы толтыруы керек. Бұл сауалнама олардың дене шынықтыру дайындығы мен қарулы күштерде қызмет етуге дайындығын анықтайды.
Германия Қарулы Күштері 18 жастағы барлық Германия азаматтарының мекенжайларын тіркеу кеңселерінен алады. Содан кейін оларға сұрақтар енгізілген QR код жібереді.
Әйелдер де сауалнамадан өте алады және қарулы күштерде қызмет етуге дайын екендіктерін мәлімдей алады. Алайда, олар мұны істеуге міндетті емес, өйткені конституцияда әскери қызметке тек ер адамдар шақырыла алады деп көрсетілген.
Алдағы он сегіз ай ішінде еріктілер алғашқы медициналық тексеруден өтеді. 2027 жылдың шілдесінен бастап 2008 жылы және одан кейін туған барлық жас жігіттер бүкіл ел бойынша тексеріледі. Жыл сайын шамамен 300 000 адам тексеріледі.
Қорғаныс министрі бұл қақтығыс жағдайында кімді шақыруға болатынын Бундесвердің бағалауының жалғыз жолы деп мәлімдейді.
Бұрын әскерге шақыру процесін ел бойынша шашыраңқы орналасқан аудандық шақыру кеңселері жүргізген. 2011 жылы міндетті әскери қызметтің аяқталуымен бұл орталықтар толығымен таратылды.
Қорғаныс министрлігі қазіргі уақытта жаңа шақыру инфрақұрылымын құру үшін шұғыл жұмыс істеп, әлеуетті үй-жайларды тексеріп жатыр. Писториус Бундесвердің жаңа «мансап орталықтарының» өткен жылдардағы шаң басқан кеңселермен ешқандай байланысты болмайтынын атап өтті. Швециядағылар сияқты, олар да заманауи, жарқын болуы керек.
