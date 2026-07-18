Германия мен Франция ядролық серіктестікті биыл жүзеге асырмақшы
АСТАНА.KAZINFORM - Франция мен Германия қауіпсіздік және қорғаныс саласындағы ынтымақтастықты күшейтудің алты бағытын жариялады. Германия армиясы алғаш рет Францияның ядролық тежеу күштерінің жаттығуларына қатысады, деп хабарлайды Euronews.
Жұма күні өткен Франция-Германия қорғаныс және қауіпсіздік кеңесінде Париж бен Берлин бұл саладағы серіктестіктің мақсатын келесідей тұжырымдады: «Біздің елдеріміз бен құрлығымыздың қауіпсіздігін нығайту және қарсыластарымыз үшін көбірек белгісіздік тудыру».
Франция президенті Макрон бұл тұжырымдаманы канцлер Мерцпен бірлескен баспасөз мәслихатында ұсынды.
Баспасөз мәслихаты мазмұнды болды: аэроғарыш саласы, кәмелетке толмағандарды зиянды онлайн контенттен қорғау, зейнетақы реформаларын және капитал нарықтарын біріктіру мәселелері қамтылды. Бірақ тараптар әсіресе қорғаныс саласына баса назар аударды.
Мерц өз елінің қарулы күштері Францияның ядролық тежеу жаттығуларына «биылдың өзінде» қатысатынын мәлімдеді.
Екі ел көшбасшыларының кездесуі Брюльдегі Шлосс Аугустусбургте өтті, онда 80 жыл бұрын Конрад Аденауэр мен Шарль де Голль француз-герман ынтымақтастығының негізін қалады.
Канцлер тарихқа көз жүгіртіп, Германияның бір кездері француздың «ядролық қолшатырының» астына кіруден бас тартқанын еске түсірді.
- Біз ол кезде қабылдамадық. Себебі біз басқа әлемде өмір сүрдік. Бірақ бүгінгі әлем жаңа жауаптарды талап етеді, - деп түсіндірді ол.
Неміс және француз қарулы күштері алғаш рет осындай жаттығуға бірлесіп қатысады.
- Бұл доктринаның өзгеруіне әкелуі мүмкін. Бірақ бұл туралы айтуға әлі ерте, - деп түсіндірді Германия канцлері сақтықпен.
Франция президенті «кез келген ұсыныстарға ашық» екенін мәлімдеді. Сонымен бірге, екі көшбасшы да қаржыландыру шектерін белгіледі.
- Кеңейтілген тежеу мақсаты ешбір жағдайда Француз ядролық арсеналын бірлесіп қаржыландыруды көздемейді, - деп түсіндірді Макрон.
Бұған дейін Қазақстан Қытаймен ядролық қауіпсіздік және кадр даярлау бағытында ынтымақтастықты күшейтуге келіскен.