Германия мен Жапония әскери ынтымақтастықты кеңейтпек
АСТАНА. KAZINFORM — Германия Жапониямен қорғаныс байланыстарын тереңдетуге ниетті. Германияның қорғаныс министрі Борис Писториус екі ел әскерлерінің өзара аумақта болуын айтарлықтай жеңілдететін өзара қол жеткізу туралы келісімге (Reciprocal Access Agreement — RAA) қол қоюды ұсынды, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің Брюссельдегі меншікті тілшісі.
Йокосукаядағы әскери-теңіз базасында Жапонияның қорғаныс министрі Синдзиро Коидзумимен келіссөздерден кейін сөйлеген сөзінде Б. Писториус бұл қадамның бюрократиялық кедергілерді жоюға және әскерлерді бірлескен жаттығулар мен операцияларға қатыстыруды жеңілдетуге бағытталғанын атап өтті.
Жапония мұндай келісімдерді бұрыннан Ұлыбритания және Австралиямен жасасқан, бұл Үнді-Қытай-Тынық мұхит аймағында жаңа қауіпсіздік архитектурасының қалыптасып жатқанын көрсетеді.
Берлиннің бастамасы енді қысқа мерзімді миссиялардан ұзақ мерзімді құрылымдық әскери ынтымақтастыққа көшу болып саналады. Бұл қадам жаһандық тұрақсыздықпен, соның ішінде Орта Шығыстағы жағдаймен және Ормуз бұғазындағы кемелердің еркін жүруіне қауіптен туындаған.
Екі ел жаңа геосаяси сынақтарға тап болып, нақты екіжақты қорғаныс пакеттері арқылы жақындаса бастады.
Германия қорғаныс министрі Б. Писториус Индо-Тынық мұхит аймағына сапар шегу аясында Жапонияға ресми визит жасауда. Сапар 21 наурызда басталып, наурыз айының соңына дейін созылады, оған сонымен қатар Сингапур мен Австралияға бару кіреді.
Айта кетейік, бұған дейін АҚШ президенті Дональд Трамп пен Жапония премьер-министрі Санаэ Такаичи Ақ үйде әлемдік қауіпсіздік, энергетикалық нарық тұрақтылығы, Үнді-Тынық мұхит аймағындағы жағдай және Орта Шығыс дағдарысы аясындағы мұнай жеткізілімдері мәселелерін талқылады.