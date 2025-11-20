Германия сириялық босқын үміткерлерінен жаппай бас тарта бастады
АСТАНА. KAZINFORM — Федералдық көші-қон және босқындар жөніндегі басқарма (BAMF) шамамен 53 мың сириялықтың уақытша тоқтатылған ісін қайта қарап, олардың өтініштерін жаппай қабылдамауды қолға алды, деп хабарлайды Bild.
Бұл, бірінші кезекте, жас әрі еңбекке қабілетті ер адамдарға қатысты, олардың істері BAMF тарапынан жедел тәртіппен қаралады.
Үдерістер Сирияда Башар Асад режимінің құлауынан кейін және азаматтық соғыс ресми аяқталғанға дейін бір жылға жуық тоқтатылған еді. Қыркүйек айының соңынан бастап басқарма қайтадан шешім шығара бастады, бірақ олар құжат жүзінде ғана болып, қазіргі Сириядағы жағдайды бағаламайды.
BAMF мәліметінше, осы жылдың қазан айында Германия билігі 3134 өтініш берушіден тек біреуіне ғана баспана берді, тағы тоғыз адам қосымша қорғауға ие болды, ал алты жағдайда елден шығару тыйымы берілді. Бұл бас тарту деңгейі 99%-дан асқанын білдіреді.
Көші-қон құқығы саласындағы мамандар алдағы уақытта сотқа шағымданудың арта түсетінін ескертеді, себебі бұл шағымдар азаматты елден шығару үдерісін автоматты түрде тоқтатады. Егер әкімшілік сот бас тартуды растаған жағдайда, сириялықтар 30 күн ішінде елден кетуге міндетті. Шын мәнінде депортациялар әлі жүргізілмегенімен, Сирия азаматтарын шығару жұмыстарына дайындық жүргізіліп жатыр.
Соңғы күндері Германия ІІМ-нің Ауғанстан азаматтарына елге кіруден бас тартқаны үшін ақша беру жоспары іс жүзінде сәтсіздікке ұшырағаны хабарланды.
Бұған дейін Констанца университетінің көші-қон мәселелері жөніндегі сарапшысы Даниэль Тим, деректерге сүйене отырып, Сириядан келгендердің басым бөлігі Германияда тұрақты қалатынын айтқан еді.