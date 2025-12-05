Германия үкіметі депутаттар үшін бизнес-класс рейстеріне қойылған шектеулерді жеңілдетті
АСТАНА. KAZINFORM — Бундестаг депутаттарына бизнес-класспен жиі ұшуға рұқсат етілді, деп хабарлайды DW ақпарат агенттігі.
2024 жылдың көктемінен бастап депутаттар төрт сағаттан аз уақыт ұшатын болса, эконом-класс билеттерін брондауға міндеттелген еді. Енді қатаң үнемдеу шараларын жеңілдету шешімі қабылданып, парламент мүшелері екі сағаттан көп уақытқа созылатын рейстерге бизнес-класс билеттерін брондай алатын болды.
Ең көп үнемдеуді екі сағатқа дейінгі рейстер қамтамасыз ететіні белгілі болды, бұл рейстерге қойылған шектеулер сақталады. Бірақ екі-төрт сағатқа созылатын рейстер жағдайында үнемдеу айтарлықтай емес, парламентарийлер көбінесе құпия құжаттармен жұмыс істеуге мәжбүр болғанда онша жайлы емес жағдайда жұмыс істеу мүмкіндіктері шектеулі болып отыр.
