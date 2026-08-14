KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    KZ
    Тренд:
    Ұлттық құрылтай Ұлттық құрылтай
    Ұлттық құрылтай

    Германияда аптап ыстықтан 12 мыңнан астам адам қайтыс болды

    АСТАНА. KAZINFORM — Германияда биылғы аптап ыстық шамамен 12 500 адамның мезгілсіз өліміне себеп болды.

    Более 12 тысяч человек умерли в Германии из-за последствий жары
    Фото: Anadolu

    Роберт Кох институтының (RKI) есебіне сәйкес, аптап ыстық әсіресе егде жастағы адамдарға қатты әсер еткен. Ыстықтан көз жұмғандардың басым бөлігі — 85 жастан асқан адамдар. Осы жас тобында шамамен 6300 өлім тіркелген.

    12 500 өлімнің шамамен 9600-і маусым айының соңындағы ерекше ыстық кезеңге тиесілі.

    2026 жылы ең жоғары температура маусымның екінші жартысында тіркеліп, Германияның көптеген өңірінде ауа температурасы 40°C-қа дейін көтерілді.

    Ыстыққа байланысты өлім-жітімнің ұлттық орташа көрсеткіші 100 мың тұрғынға шаққанда 15 жағдайды құрады.

    2026 жылғы маусым мен шілде айларында Батыс Еуропада ауа температурасы рекордтық деңгейге көтеріліп, орташа температура 21,62°C болды.

    Бұған дейін Оңтүстік Кореяда аптап ыстықтан 20-дан астам адам қайтыс болғанын жаздық.


    Өлім-жітім Аптап ыстық Әлем жаңалықтары Германия
    Еркежан Смағұлова
    Еркежан Смағұлова
    Авторлар