Германияда аптап ыстықтан 12 мыңнан астам адам қайтыс болды
АСТАНА. KAZINFORM — Германияда биылғы аптап ыстық шамамен 12 500 адамның мезгілсіз өліміне себеп болды.
Роберт Кох институтының (RKI) есебіне сәйкес, аптап ыстық әсіресе егде жастағы адамдарға қатты әсер еткен. Ыстықтан көз жұмғандардың басым бөлігі — 85 жастан асқан адамдар. Осы жас тобында шамамен 6300 өлім тіркелген.
12 500 өлімнің шамамен 9600-і маусым айының соңындағы ерекше ыстық кезеңге тиесілі.
2026 жылы ең жоғары температура маусымның екінші жартысында тіркеліп, Германияның көптеген өңірінде ауа температурасы 40°C-қа дейін көтерілді.
Ыстыққа байланысты өлім-жітімнің ұлттық орташа көрсеткіші 100 мың тұрғынға шаққанда 15 жағдайды құрады.
2026 жылғы маусым мен шілде айларында Батыс Еуропада ауа температурасы рекордтық деңгейге көтеріліп, орташа температура 21,62°C болды.
Бұған дейін Оңтүстік Кореяда аптап ыстықтан 20-дан астам адам қайтыс болғанын жаздық.