Германияда әйелдерге қатысты зорлық-зомбылық жағдайлары көбейді
АСТАНА. KAZINFORM — Өткен жылы Германия полициясы әйелдерге қарсы жасалған қылмыстардың айтарлықтай өскенін тіркеді, деп хабарлайды АЗЕРТАДЖ.
308 әйел мен қыз бала қаза тапқан, олардың ішінде 191-і жұбайлары, бұрынғы серіктестері немесе отбасы мүшелерінің қолынан қаза тапқан.
Бұл туралы Германияның Федералды қылмыстық полиция басқармасы ұсынған есепте айтылған.
Әйелдерге қатысты зорлық-зомбылық жөніндегі есепке сәйкес, 2024 жылы тұрмыстық зорлық-зомбылық құрбандарының саны шамамен 266 мың адамға жетті. Бұл алдыңғы жылмен салыстырғанда 10 мыңға көп.
Германияның ішкі істер министрі Александр Добриндт есебінің таныстырылымы барысында оқиғалардың басым көпшілігі тұрмыстық зорлық-зомбылықпен байланысты екенін айтты.
— Саясаткерлер әйелдерді қорғау үшін әлі де жеткілікті шаралар қабылдап жатқан жоқ, — деп мойындады министр.
Германияның отбасы істері жөніндегі федералды министрі Карин Приннің айтуынша, жалпы көрсеткіштер орта есеппен әр сағат сайын 15 әйелдің тұрмыстық зорлық-зомбылық құрбанына айналатынын білдіреді. Прин бұл көрсеткіштерді «драматикалық» деп атап, есепке алынбаған жасырын деректердің бұдан да көп болуы мүмкін екенін айтты.
Министр Добриндт сондай-ақ тұрмыстық зорлық-зомбылыққа күдіктілердің үштен бірінен астамы (37%) Германия азаматтары емес екенін атап өтті. Жәбірленушілердің де шамамен үштен бірі Германия азаматтығына ие емес.
Бұл деректерге байланысты қоғамдық ұйымдар әйелдерге арналған дағдарыс орталықтарын қаржыландыруды қамтамасыз етуге шақырды.
Паритеттік әлеуметтік қамсыздандыру қауымдастығының бас директоры Йоахим Роктың айтуынша, ел бойынша әйелдерге арналған баспаналарда әлі де 12 мыңнан астам орын жетіспейді.
