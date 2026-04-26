Германияда дрондарға шектеу күшейіп, бұғының төлдерін құтқару қиындады
АСТАНА. KAZINFORM – Германияда дрон ұшуға қойылған шектеулердің күшеюі бұғының жаңа туған төлдерін құтқару жұмыстарын қиындатып отыр, деп хабарлайды DW.
Шөп шабу маусымы кезінде бұғының төлдері биік шөптің арасында жиі жасырынып жатады. Өмірінің алғашқы апталарында олардың қорғану қабілеті толық қалыптаспайтындықтан, қауіп төнгенде қашпай, керісінше тығылып қалады. Соның салдарынан олар шөп шабатын техниканың астында қалып қоюы мүмкін.
Мұндай жағдайлардың алдын алу үшін фермерлер жылу камерасымен жабдықталған дрондарды пайдаланып келген. Олардың айтуынша, бұл – қазіргі таңда ең тиімді тәсілдердің бірі.
Алайда соңғы уақытта, әсіресе әуежайлар маңында дрон ұшыруға рұқсат беру азайған. Бұл өз кезегінде төлдердің өміріне төнетін қауіптің артуына әкеліп отыр.
Сонымен қатар Германия заңнамасына сәйкес фермерлер жануарлардың қырылуына жол бермеу үшін тиісті шаралар қабылдауға міндетті. Әйтпесе, оларға қатаң жаза қолданылуы мүмкін.
Мюнхен әуежайына жақын маңда орналасқан алқаптардың иесі фермер Михаэль Пельмайер балама тәсілдерді қолдануға ниетті. Ол, мысалы, акустикалық үркіткіш құрылғыларды пайдалануды жоспарлап отыр. Дегенмен ол жануарлар өлімі артуы мүмкін екеніне алаңдаулы.
Айта кетейік, 2025 жылы Германия әуе кеңістігінде дрондар мен ұшақтардың қауіпті жақындасу жағдайлары жиілеген. Былтыр қаңтар-қараша аралығында мұндай 208 оқиға тіркелген.
Бұған дейін Қарақалпақстанда резерват қызметкерлері Қызыл кітапқа енген 3 Бұхар бұғысын аулағаны хабарланды.