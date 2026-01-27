Германияда көлеңкелі экономиканың көлемі 500 млрд еуродан асты
АСТАНА.KAZINFORM – Германиядағы көлеңкелі экономиканың көлемі қазіргі уақытта 500 миллиард еуродан асады. Мұның басты себептерінің бірі елдегі қолайсыз экономикалық жағдай.
АЗЕРТАДЖ агенттігі Tagesschau жаңалықтар порталына сілтеме жасап хабарлағандай, қазіргі күрделі экономикалық жағдайда Германияда тіркелмеген немесе тіпті заңсыз қызмет түрлерінің саны артып келеді.
Зерттеу нәтижесіне сәйкес, өткен жылы көлеңкелі экономиканың ресми жалпы ішкі өнімдегі (ЖІӨ) үлесі 11,6 пайызға дейін өскен. Бұл соңғы он жылдан астам уақыттағы ең жоғары көрсеткіш болып отыр.
Линц университетінің қаржы экономисі Фридрих Шнайдер мен Тюбингендегі Қолданбалы экономикалық зерттеулер институтының бағалауынша, көлеңкелі экономиканың жалпы көлемі 510 миллиард еуро. Биыл бұл көрсеткіш 5,5 пайызға артып, 538 миллиард еуроға жетеді деп күтілуде.
Зерттеушілердің пікірінше, негізгі себеп Германия экономикасының баяу өсуі мен жұмыссыздықтың артуы.
Бұл ресми жұмыспен қамтылуды тиімсіз етіп, тіркелмеген немесе заңсыз еңбекке ынталандырады. Соның салдарынан 2026 жылға қарай көлеңкелі экономика нақты мәнде 9,5 миллиард еуроға ұлғаяды.
Германиядағы көлеңкелі экономиканың өсімі 20 ірі дамыған өнеркәсіптік елдердегі орташа көрсеткіштен үш есе жоғары.
Зерттеу авторларының болжамынша, 2026 жылы көлеңкелі экономиканың ең жоғары деңгейі Грекияда болады — ЖІӨ-нің 21,6 пайызы. Ал ең төмен көрсеткіш Швейцарияда тіркеледі — 5,3 пайыз.
Айта кетелік Германияда әлеуметтік жарналар 2035 жылға қарай жалақының жартысына жетуі мүмкін.