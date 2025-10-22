Германияда мигранттар ең көп жұмыс істейтін мамандықтар анықталды
АСТАНА. KAZINFORM — Германияда мигранттар жиі таңдайтын кәсіби бағыттар аталды, деп хабарлайды DW агенттігі.
Германияның Федералдық статистика басқармасының мәліметтеріне сәйкес, мигранттар немесе олардың балалары көбінесе дәнекерлеуші болып жұмыс істейді. Белгілі болғандай, осы саладағы мамандардың 60%-ы мигранттар көрінеді.
Сондай-ақ олар аспаздық немесе тамақ өндірісінде қызмет атқарады(54%), құрылыс баспалдақтарын құрады (48%), қоғамдық көлікті жүргізеді (47%), ет өңдеумен айналысады (46%) немесе қоғамдық тамақтану саласында қызмет көрсетеді (45%).
Бұдан бөлек басқа елден келген азаматтар – пластмасса және резеңке өндірісі (44%), қонақүй бизнесі (40%), жүк көлігін жүргізу (39%), металл өңдеу (37%), қарттарға күтім жасаумен (33%) айналысады.
Мына салаларда мигранттардың үлесі өте аз:
-
полицияда – бар болғаны 7%;
-
жедел жәрдем және төтенше жағдай қызметкерлері арасында – 8%;
-
мемлекеттік және сақтандыру мекемелерінде, бастауыш сынып мұғалімдері мен заңгерлер арасында – әрқайсысы 9%;
-
салық қызметінде жұмыс істейтіндердің ішінде – 10% ғана мигранттар немесе олардың балалары.
Бұдан бұрын Грекия аралдарына келіп жатқан мигранттар саны күрт артқанын жазған едік.
Ал 2026 жылдан бастап Чехия мигранттар мен босқындарға қатаң талаптар енгізеді.