Германияда жанармай дағдарысы аясында электромобильдер сатылымы күрт өсті
АСТАНА. KAZINFORM — Наурыз айында елде 70 663 жаңа жеңіл электрлі көлік тіркелді. Бұл туралы Германияның Федералдық автокөлік басқармасы хабарлады, деп жазады DW.
Аталған көрсеткіш өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 66,2%-ға жоғары.
Жалпы тіркелген жеңіл көліктер ішінде электромобильдердің үлесі 24%-ға жетті. Нарықтың 40%-ы гибридті көліктерге тиесілі. Оның ішінде 10,2%-ы — тек электр қуатымен жүре алатын қуатталатын гибридтер.
Жалпы алғанда, наурыз айында Германияда жаңа жеңіл көліктер сатылымы 16%-ға өсіп, 294 161 бірлікті құрады.
Бұл көрсеткіш маусымды 2024 жылдың маусымынан бергі ең табысты айға айналдырды, деп жазады Der Spiegel.
Бұдан бұрын Германияда дизель бағасы тарихи рекорд жаңартқаны туралы жазғанбыз.
Сонымен қатар, биыл Германияға қазақстандық мұнайды жеткізу көлемі артатыны белгілі болды.