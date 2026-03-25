Германияда жолаушылар пойызы жүк көлігімен соқтығысты, зардап шеккендер бар
АСТАНА. KAZINFORM — Германияның оңтүстігіндегі Рейнланд-Пфальц штатында аймақтық пойыз жүк көлігімен соқтығысты. Жүргізуші ауыр жарақат алып, пойыз қозғалысы уақытша тоқтатылды, деп хабарлайды DW.
Францияның Виссембург пен Германияның Нойштадт қалалары арасында келе жатқан Deutsche Bahn аймақтық RB53 пойызы теміржол өткелінде жүк көлігімен соқтығысты. Салдарынан жарылыс болып, өрт шықты. Қайғылы оқиға Германияның Рейнланд-Пфальц штатындағы Инсхайм қаласына жақын жерде болды.
Полицейлер мен куәгерлер оқиғаға қатысты өз нұсқаларын айтты
Полицияның мәліметінше, жүк көлігінің жүргізушісі көлікті баяу жүргізіп, кептеліс салдарынан теміржол өткелінде тоқтаған. Бұл кезде жолаушылар пойызы жақындап қалды. Жүргізуші шұғыл тежегішті басқанымен, соқтығысудан құтыла алмады.
Қираған жүк көлігі бірнеше жүз метрге ұшып, өткелдің жанында тұрған көлікті зақымдады. Жүк көлігі де, жеңіл көлік те өртенді; жүргізуші дер кезінде кабинадан шығып үлгерді, бірақ ұшқан қоқыстардан ауыр жарақат алды. Пойыздағы үш жолаушы да кенет тежеу салдарынан жеңіл жарақат алып, жақын маңдағы ауруханаға жеткізілді.
Куәгерлердің айтуынша, бір жергілікті тұрғын құтқарушылар келгенге дейін жанып жатқан жүк көлігін сөндіруге әрекеттенген, бірақ қызыл жалын дес бермеген. Сондай-ақ зардап шеккен жүк көлігінің жүргізушісіне алғашқы медициналық көмек көрсетті.
Келтірілген шығын жүздеген мың еуроға бағаланып, пойыз қатынасы уақытша тоқтатылды
Тергеушілер апаттан келген материалдық шығын бірнеше жүз мың еуроға жетуі мүмкін деп есептейді. Қирандыларды тазалау түні бойы жалғасып, осы уақыт ішінде тоқтатылған пойыздардың бағыты бойынша автобус қызметі ұйымдастырылды.
Жергілікті полиция өкілінің айтуынша, бұзылған жолды пойыз қозғалысы үшін қайта ашу туралы шешім қабылданғанға дейін теміржол рельстеріне келтірілген залалдың көлемі әлі бағаланбаған.
Айта кетейік, былтыр Германияда жолаушылар пойызы рельстен шығып кетті. Оқиғада үш адам қаза тауып, 34 жолаушы жарақат алды.