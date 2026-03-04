KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    14:50, 04 Наурыз 2026 | GMT +5

    Германиядағы әлем чемпионаты: қазақстандық биатлоншылар спринтте қалай өнер көрсетті

    АСТАНА. KAZINFORM – Германияның Арбер қаласында биатлоннан жасөспірімдер арасында әлем чемпионаты өтіп жатыр.

    Германиядағы әлем чемпионаты: қазақстандық биатлоншылар спринтте қалай өнер көрсетті
    Фото: ҰОК

    Әлемдік біріншілік аясында бозбалалар мен жасөспірімдер арасында спринт жарысы ұйымдастырылды.

    Бозбалалар арасында Кирилл Зотов 23-орын алды. Егор Немцев 49-орынға тұрақтаса, Евгений Полторанин 59-орыннан көрінді. Ал Никита Дудченко 75-орынға ие болды.

    Жасөспірімдер арасында Захар Шкарин 39-орында мәреге жетті. Антон Редькин 59-орын алды. Ал Эрик Шефер 78-орынға жайғасса, Богдан Авизов 84-орынға тұрақтады.

    Бүгін, 4 наурызда осы дисциплинада қыздар жарыс жолына шығады.

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын қазақстандық биатлоншылардың Норвегиядағы Еуропа чемпионатына қатысқанын жазған едік. 

     

    Тегтер:
    Германия әлем чемпионаты Биатлон Спорт
    Абылайхан Жұмашев
    Абылайхан Жұмашев
    Автор
    Соңғы жаңалықтар
    Референдум