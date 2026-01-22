Германияның бұрынғы министрі Гренландияны 1 триллион долларға сатуды ұсынды
АСТАНА. KAZINFORM — Давоста АҚШ-тың Гренландияға талаптары туралы талқылау кезінде Германияның бұрынғы министрі және ХСС өкілі Питер Гаувайлер аралды 1 триллион долларға сатуды ұсынды, деп хабарлайды BILD.
Питер Гаувайлер басылымға берген сұхбатында Копенгаген Дональд Трамптың мәлімдемелеріне байыппен қарауы керек деп хабарлады. Ол мұндай мәміле Данияға және оның азаматтарына тарихи экономикалық пайда әкеліп, елді Еуропадағы ең бай елге айналдыруы мүмкін деп мәлімдеді.
Саясаткер Гренландия географиялық тұрғыдан Солтүстік Американың бір бөлігі екенін және АҚШ-тың ұлттық қауіпсіздік жүйесі үшін маңызды екенін, ал оның Даниямен байланысы, оның пікірінше, отарлаудан кейінгі сипатта екенін атап өтті.
Ол аралды Копенгагеннен басқару анахронистік болып көрінетінін және қазіргі еуропалық әкімшіліктің принциптеріне сәйкес келмейтінін атап өтті.
Гренландияның құнын бағалау пікірталас мәселесі болып қала береді. Бұрын АҚШ әкімшілігі бір арал тұрғынына шамамен 100 000 доллар, жалпы алғанда шамамен 5 миллиард долларды ұсынған болатын. Дегенмен, сарапшылар Германиядан 6 есе үлкен аумақтың нақты шығыны 3,7 триллион еуроға жетуі мүмкін екенін алға тартады.
— Дания ертең өтемақысыз бас тартуы мүмкін жағдайға бүгін орасан зор сома ала алады, — деп қорытындылады Гаувайлер.
Еске сала кетейік, АҚШ Мемлекеттік хатшысы Марко Рубио заң шығарушыларға президент Дональд Трамптың Гренландияны басып алуды емес, сатып алуды жоспарлап отырғанын хабарлады. Ал Гренландия премьері тұрғындарды сырттан жасалуы ықтимал әскери шабуылға дайын болуға шақырды.