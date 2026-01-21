Гренландия премьері тұрғындарды сырттан жасалуы ықтимал әскери шабуылға дайын болуға шақырды
АСТАНА. KAZINFORM – Гренландия премьер-министрі Йенс-Фредерик Нильсен Арктика аралының халқы мен билігі бұл сценарий екіталай болып қалып отырса да ықтимал әскери басып кіруге дайындала бастауы керек екенін мәлімдеді.
- Әскери қақтығыс болуы екіталай, бірақ оны жоққа шығаруға болмайды, - деп мәлімдеді Нильсен сейсенбіде өткен баспасөз мәслихатында.
Оның айтуынша, Гренландия үкіметі адамдарға күнделікті өмірде болуы ықтимал кез келген қиындықтарға дайын болуға көмектесу үшін жергілікті билік өкілдерінен тұратын жұмыс тобын құрады.
Financial Review мәліметінше, үкімет халыққа жаңа ұсыныстарды, соның ішінде үйде бес күнге жететін азық-түлік қорын жинау туралы ұсыныс жасады.
- Гренландияға қазір қатты қысым көрсетіліп жатыр және біз қазір кез келген жағдайға дайын болуымыз керек», - деді қаржы министрі Муте Боеруп Эгеде сол баспасөз мәслихатында.
Сейсенбі күні АҚШ президенті Дональд Трамп Truth Social парақшасында өзінің жасанды интеллект арқылы жасалған аралға америкалық ту тігіп тұрған суретін жариялады.
57 мың халқы бар Гренландия Дания Корольдігінің құрамына кіреді, бірақ қорғаныс пен сыртқы саясаттан басқа өмірдің көптеген салаларын басқаратын өз үкіметі бар.
Дания және НАТО-ға мүше жеті ел қауіпсіздікті нығайту мақсатында өткен аптада «Арктикалық төзімділік» операциясы аясында аралға аздаған әскер жіберді. Соңғы күндері Дания Гренландияға қосымша әскер жіберді.
Гренландия газетінің сейсенбі күні хабарлауынша, Данияның Арктикалық бірлескен қолбасшылығы жыл бойы өткізілуі мүмкін әскери жаттығулар ауқымын кеңейтеді.
Трамп бұған дейін өзі Американың ұлттық қауіпсіздігі үшін шешуші мәнге ие деп санайтын Гренландияны басып алу мүмкіндігін жоққа шығармаған болатын. Өткен аптада Ақ үй басшысы оның жоспарына қарсы шыққан еуропалық елдерден келетін тауарларға тарифтер жариялады.
АҚШ президенті Дональд Трамп Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Ұлыбритания, Нидерланды және Финляндияны қоса алғанда, бірқатар еуропалық елдің тауарларына баж салығы енгізілетінін мәлімдеді.