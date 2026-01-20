KZ
    15:25, 20 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Гидротехникалық нысандар сенімгерлік басқаруға беріледі – Ұлттық құрылтай

    ҚЫЗЫЛОРДА. KAZINFORM – Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев V Ұлттық құрылтайда Үкімет пен «Самұрық-Қазына» қорына гидротехникалық объектілерді сенімгерлік басқаруға беру мәселесін шешуді тапсырды.

    гидротехникалық нысан
    Фото: Су ресурстары және ирригация министрлігі

    Қасым-Жомарт Тоқаев бұл қадам ірі су нысандарының тиімділігін арттыру үшін жасалатынын баса айтты.

    - Үкімет пен «Самұрық-Қазына» қоры гидротехникалық объектілердің тиімділігін арттыру үшін оларды сенімгерлік басқаруға беру туралы мәселені шешу керек. Көлік-логистикалық кешен де өзіне мұқият назар аударуды талап етеді. Бұл сала дамымай экономиканың тұрақты өсуі мүмкін емес. Қазақстанның транзиттік әлеуеті орасан. Бірақ оны толық ашу үшін көп жұмыс істеу керек, - деді Мемлекет басшысы.

    Айта кетейік, Kazinform Мемлекет басшысының Ұлттық құрылтайдағы сөзін трансляциялап жатыр. 

