Голливуд актері Чак Норрис қайтыс болды
АСТАНА. KAZINFORM — Чак Норрис 86 жасқа қараған шағында қайтыс болды, деп хабарлайды BILD.
Бұл ақпаратты оның Instagram парақшасында отбасы мүшелері жариялады.
— Біздің отбасымыз Чак Норристің кеше таңертең кенеттен қайтыс болғанын хабарлайды. Әлем үшін ол жекпе-жек шебері, актер әрі шытырман оқиғалы фильм кейіпкері. Ал біз үшін ол адал күйеу, сүйікті әке және ата, керемет аға және отбасымыздың жүрегі болды, — делінген мәлімдемеде.
Ол бір күн бұрын ауруханаға жатқызылды, оның отбасы Чак Норристің неден қайтыс болғанын жарияламады.
Чак Норрис бірнеше кино және теледидар марапаттарының иегері. 1989 жылы Голливудтың «Даңқ аллеясында» оның жеке жұлдызы пайда болды.
1999 жылы Норрис Калифорния штатының Бербанк қаласындағы Жекпе-жек өнері тарихи мұражайының «Даңқ» залына енгізілді.
