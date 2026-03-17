Гонконг әлемдегі алғашқы ЖИ агенттері желісін іске қосады
АСТАНА.KAZINFORM - Гонконг адамдар мен жасанды интеллект агенттеріне арналған әлемдегі алғашқы ашық коды бар бірлескен желіні іске қосуға дайындалып жатыр.
Жоба күнделікті өмірде нейрондық желіні басқарудың қатаң стандарттарын енгізуді мақсат етеді, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің Бейжіңдегі тілшісі.
Гонконгтың генеративтік жасанды интеллект зерттеу және дамыту орталығы (HKGAI) ClawNet платформасының іске қосылғанын жариялады. Бұл адамдар мен жасанды интеллект агенттері арасындағы өзара әрекеттесуге арналған желі, бағдарламалардың белгіленген алгоритм шеңберінде ғана жұмыс істеуін қамтамасыз етуге арналған.
Ұсынылған жоба жасанды интеллект үшін «әлеуметтік сәйкестік» тұжырымдамасына негізделген. ClawNet желісіндегі жасанды интеллект агенттеріне жеке атрибуттар мен қатаң операциялық шектеулер тағайындалады.
Бағдарламалар тапсырмаларды өздігінен орындай алатын және бір-бірімен өзара әрекеттесе алатын болса, адамдар негізгі шешімдер мен процестерді басқаруды эксклюзивті бақылауда сақтайды. Бұл модель алгоритмнің әрбір қадамының толық ашықтығы мен бақылануын қамтамасыз етеді.
Мұндай механизмді құру қажеттілігі қытайлық реттеушілердің OpenClaw сияқты ашық бастапқы коды бар құралдарға қатысты тексеруінің артуына байланысты туындады. Билік жасанды интеллектінің пайдаланушы деректері мен құрылғыларына кеңінен қол жеткізу мүмкіндігіне алаңдаушылық білдірді.
Біз бұған дейін Гонконгтың мемлекеттік сектор мен экономиканы жасанды интеллектке трансформациялауға миллиардтаған инвестиция салып жатқанын хабарлаған едік.