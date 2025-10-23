Гонконг биржасы Азияда алғашқы болып Solana криптовалютасына ETF сауда саттығын бастайды
АСТАНА.KAZINFORM — Гонконгтың бағалы қағаздар және фьючерстер комиссиясы Solana криптовалютасына негізделген аймақтың алғашқы биржалық қорын (ETF) бекітті, деп хабарлайды Kazinform агенттігі.
Бұл Солананы Гонконгта Bitcoin және Ethereum-дан кейін ETF-ке рұқсат алған үшінші сандық актив етеді. Жаңа қор осыған ұқсас өнімдерді әлі шығармаған АҚШ биржаларының алдында тұр.
2024 жылы Ethereum ETF мақұлдауына ұқсас Гонконг реттеушісі ChinaAMC Solana ETF-ке жол ашу арқылы АҚШ-тың бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссиясын тағы да басып озды. Сауда 27 қазанда басталады.
Ұқсас қорлар қазірдің өзінде Бразилияда, Қазақстанда және Канадада саудаланып жатқанымен, жаңа өнім Азиядағы бірінші Solana ETF және әлемдегі ең ірі қаржы нарықтарының біріндегі осындай алғашқы құрал болады.
Бұған дейін Гонконг стейблкойндар нарығын ашатынын хабарлаған едік.