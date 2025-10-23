KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    10:56, 23 Қазан 2025 | GMT +5

    Гонконг биржасы Азияда алғашқы болып Solana криптовалютасына ETF сауда саттығын бастайды

    АСТАНА.KAZINFORM — Гонконгтың бағалы қағаздар және фьючерстер комиссиясы Solana криптовалютасына негізделген аймақтың алғашқы биржалық қорын (ETF) бекітті, деп хабарлайды Kazinform агенттігі.

    Гонконг биржасы Азияда алғашқы болып Solana криптовалютасына ETF сауда саттығын бастайды
    Фото: CGTN

    Бұл Солананы Гонконгта Bitcoin және Ethereum-дан кейін ETF-ке рұқсат алған үшінші сандық актив етеді. Жаңа қор осыған ұқсас өнімдерді әлі шығармаған АҚШ биржаларының алдында тұр.

    2024 жылы Ethereum ETF мақұлдауына ұқсас Гонконг реттеушісі ChinaAMC Solana ETF-ке жол ашу арқылы АҚШ-тың бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссиясын тағы да басып озды. Сауда 27 қазанда басталады.

    Ұқсас қорлар қазірдің өзінде Бразилияда, Қазақстанда және Канадада саудаланып жатқанымен, жаңа өнім Азиядағы бірінші Solana ETF және әлемдегі ең ірі қаржы нарықтарының біріндегі осындай алғашқы құрал болады.

    Бұған дейін Гонконг стейблкойндар нарығын ашатынын хабарлаған едік.

    Тегтер:
    Әлем жаңалықтары Қытай Қор биржасы
    Еркежан Смағұлова
    Еркежан Смағұлова
    Автор
    Соңғы жаңалықтар