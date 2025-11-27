Гонконгтағы өрт: қаза тапқандар саны 55-ке жетті
АСТАНА.KAZINFORM — Гонконг әкімшілігінің басшысы Джон Ли құрылыс жүргізіліп жатқан барлық тұрғын үй кешенін тексеруді бұйырды. Билік Тай По ауданындағы 55 адамның өмірін қиған жойқын өртке қатысты қылмыстық тергеуді бастады, деп хабарлайды SCMP.
Жеті ғимарат кешенінің ішінде қалып қойған 62 адам әлі күнге шығарылмады. Ауруханаларда 76 зардап шеккен адам бар, олардың 15-інің жағдайы өте ауыр. Тағы 28 адамның жағдайы орташа деп бағаланды. Іздеу және құтқару жұмыстары жалғасып жатыр.
Алдын ала тергеу мәліметтері бойынша инспекторлар әр қабаттан лифт шахталарын бекіту үшін қолданылған жанғыш полистирол көбіктерін тапты. Биліктің хабарлауынша, бұл ғимараттарға өрттің тез тарауына себеп болған. Сонымен қатар, ғимараттардың сыртқы жағында пайдаланылатын торлар мен қорғаныс жабындары өрт кодтарына сәйкес келмеген.
Ғимараттардың жөндеу жұмыстарына жауапты мердігер ұйымның екі директоры мен кеңесшісін қоса алғанда, үш адам адам өлтірді деген күдікпен қамауға алынды.
Олар құрылыс торлары үшін стандартқа сәйкес келмейтін материалдарды пайдаланды, сондай-ақ терезелерді полистирол көбікпен тығыздады деп айыпталды.
Тергеушілердің айтуынша, бұл өрттің тез таралуына әкеліп, салдарынан бірнеше адам қаза тапты.
Бұған дейін біз Си Цзиньпин Гонконгтағы өртке байланысты көңіл айтқанын хабарлаған едік.