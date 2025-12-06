00:21, 06 Желтоқсан 2025 | GMT +5
Google 2025 жылы ең көп ізделген сұрақтарды атады
АСТАНА.KAZINFORM - Google «2025 жылғы үздік сұрақтар» есебін жариялады, онда биылғы ең танымал әлемдік іздеу сұраныстары аталды, деп хабарлайды Kazinform агенттігі.
Биылғы ең көп ізделген 5 сұраққа мыналар кіреді:
- Егіздер
- Үндістан Англияға қарсы
- Чарли Кирк
- Клубтық әлем чемпионаты
- Үндістан - Аустралия.
Пайдаланушылар тақырыптық жаңалықтарды да көп іздеген:
- Чарли Кирктің кісі өлтірулері
- Иран
- АҚШ үкіметі жұмысының тоқтауы
- Лос-Анжелестегі өрт.
Танымал фильмдер санатында ең жиі ізделгендері:
- Анора
- Супермен
- Кинодағы Minecraft
- Күнәһарлар
Танымал телехикаялардың ішінде пайдаланушылар арасында ең көп қызығушылық тудырғандар:
- Құбыжық: Эд Гиннің хикаясы
- Кальмирдің ойыны
- Өтпелі кезең
- Ажырасу
- Осы жазда мен әдемі болдым.
