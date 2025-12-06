KZ
    Google 2025 жылы ең көп ізделген сұрақтарды атады

    АСТАНА.KAZINFORM - Google «2025 жылғы үздік сұрақтар» есебін жариялады, онда биылғы ең танымал әлемдік іздеу сұраныстары аталды, деп хабарлайды Kazinform агенттігі.

    Масштабный сбой в работе Google: вышли из строя ключевые сервисы
    Фото: Anadolu Ajansı

    Биылғы ең көп ізделген 5 сұраққа мыналар кіреді:

    1. Егіздер
    2. Үндістан Англияға қарсы
    3. Чарли Кирк
    4. Клубтық әлем чемпионаты
    5. Үндістан - Аустралия.

    Пайдаланушылар тақырыптық жаңалықтарды да көп іздеген:

    1. Чарли Кирктің кісі өлтірулері
    2. Иран
    3. АҚШ үкіметі жұмысының тоқтауы
    4. Лос-Анжелестегі өрт.

    Танымал фильмдер санатында ең жиі ізделгендері:

    1. Анора
    2. Супермен
    3. Кинодағы Minecraft
    4. Күнәһарлар

    Танымал телехикаялардың ішінде пайдаланушылар арасында ең көп қызығушылық тудырғандар:

    1. Құбыжық: Эд Гиннің хикаясы
    2. Кальмирдің ойыны
    3. Өтпелі кезең
    4. Ажырасу
    5. Осы жазда мен әдемі болдым.

    Айта кетейік, Павел Дуров Google мен Amazon-ға балама болатын Cocoon компаниясын іске қосты.

