    17:41, 20 Қыркүйек 2025 | GMT +5

    Грек-рим күресінен әлем чемпионаты: Ержет Жарлықасын 1/4 финалға өтті

    АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстандық балуан Ержет Жарлықасын грек-рим күресінен Загребте (Хорватия) өтіп жатқан әлем біріншілігінің ширек финалына шықты. 

    Грек-рим күресінен әлем чемпионаты: Ержет Жарлықасын 1/4 финалға өтті
    Фото: ҰОК

    Отандасымыз 63 келіге дейінгі салмақта сәтті өнер көрсетті. Ержет бұл кезеңде Солтүстік Корея өкілі Чан Киммен кездесіп, 4:3 есебімен жеңіске жетті. 

    Бұған дейін Ислам Евлоев (87 келіге дейін) 1/4 финалға өткен болатын.

    Ал грек-рим күресінен Қазақстан құрамасының өкілі Айдос Сұлтанғали Загребте (Хорватия) өтіп жатқан әлем чемпионатында алтын медаль үшін күреседі, ал Демеу Жадыраевтың әлем біріншілігін 5-орынмен аяқтады

