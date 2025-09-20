17:41, 20 Қыркүйек 2025 | GMT +5
Грек-рим күресінен әлем чемпионаты: Ержет Жарлықасын 1/4 финалға өтті
АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстандық балуан Ержет Жарлықасын грек-рим күресінен Загребте (Хорватия) өтіп жатқан әлем біріншілігінің ширек финалына шықты.
Отандасымыз 63 келіге дейінгі салмақта сәтті өнер көрсетті. Ержет бұл кезеңде Солтүстік Корея өкілі Чан Киммен кездесіп, 4:3 есебімен жеңіске жетті.
Бұған дейін Ислам Евлоев (87 келіге дейін) 1/4 финалға өткен болатын.
Ал грек-рим күресінен Қазақстан құрамасының өкілі Айдос Сұлтанғали Загребте (Хорватия) өтіп жатқан әлем чемпионатында алтын медаль үшін күреседі, ал Демеу Жадыраевтың әлем біріншілігін 5-орынмен аяқтады.