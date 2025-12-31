KZ
    Грек-рим күресінен Қазақстан құрамасы алдағы маусымға дайындықты бастады

    АСТАНА. KAZINFORM — 2025 жылғы спорттық маусым мәресіне жетті. Дегенмен грек-рим күресінен Қазақстан ұлттық құрамасы алдағы маусымға дайындықты бастап кетті. 

    Грек-рим күресінен Қазақстан құрамасы алдағы маусымға дайындықты бастады
    Фото: ҰОК

    Бұл туралы грек-рим күресінен ұлттық құраманың бас бапкері Қонысбек Кәрімұлы Olympic.kz сайтына берген сұхбатында айтты. 

    — Ұлттық құрама бұған дейін Таиландта қалыпқа келтіру жиынына қатысты. Оған Азия және әлем чемпионатында жүлдеге іліккен балуандарымыз барды. Кейін құраманың 80%-ы Бурабайдағы жалпы дене дайындығына арналған оқу-жаттығу жиынына қатысты. 12-30 қаңтар аралығында Түркістан облысында оқу-жаттығу жиынын өткіземіз. Содан кейін Хорватияның Загреб қаласында өтетін рейтингілік турнирге қатысамыз. Мақсат — арнайы дене дайындығынан кейінгі балуандардың әлеуетін көру. Жарыстан кейін дәл сол Хорватияда 9-25 ақпан аралығында бірлескен оқу-жаттығу жиыны өтеді. Сонымен қатар алдағы Азия ойындарына елімізде іріктеу турнирін өткізу жоспарда бар. Дегенмен бұл әлі нақты емес, - деді Қонысбек Кәрімұлы.

    Еске сала кетейік, бұған дейін Халықаралық дзюдо федерациясы (IJF) Париж қаласында өтетін Grand Slam турниріне қатысатын ұлттық құрамалардың алдын ала тізімін жариялағанын жазғанбыз. 

