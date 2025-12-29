KZ
    18:29, 29 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Дзюдодан Париждегі Grand Slam турнирі: Ұлттық құраманың алдын ала тізімі жарияланды

    АСТАНА. KAZINFORM – Халықаралық дзюдо федерациясы (IJF) Францияның Париж қаласында өтетін Grand Slam турниріне қатысатын ұлттық құрамалардың алдын ала тізімін жариялады.

    Әбиба Әбужақынова
    Фото: ҚР ҰОК

    ҚР ҰОК мәліметінше, қазіргі таңда Қазақстан құрамасының сапына сегіз спортшы енді.

    48 келіге дейін: Әбиба Әбужақынова

    60 келіге дейін: Шерзод Давлатов

    66 келіге дейін: Ғұсман Қырғызбаев, Бауыржан Нарбаев

    81 келіге дейін: Абылайхан Жұбаназар

    90 келіге дейін: Айдар Арапов

    100 келіге дейін: Нұрлыхан Шархан, Марат Байқамұров

    Айта кетейік, аталған турнир 7-8 ақпан аралығында өтеді.

    Айта кетейік, Әбиба Әбужақынова жылды әлемдік рейтингтің көш басында аяқтады.

    Дзюдошы Jibek Joly телеарнасының Бүгін LIVE бағдарламасына сұхбат берді.

