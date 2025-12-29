Мен жеңілгенді ұнатпаймын – Әбиба Әбужақынова
АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстандық дзюдошы Әбиба Әбужақынова жылды әлемдік рейтингтің көш басында аяқтады.
– Былтыр екінші орында аяқтаған едім, биыл сәті түсіп, бірінші орынмен қорытындылап тұрмын. Барша спортшыларға соны тілеймін. Мен үшін ерекше сәт. Қазақ елі үшін де бұл үлкен қуаныш деп ойлаймын, – деді дзюдошы Jibek Joly телеарнасының Бүгін LIVE бағдарламасында.
Сонымен қатар Әбиба жыл бойына жинаған 5096 ұпай қалай қалыптасқанын түсіндірді.
– Биыл төрт жарысқа қатыстым. Соның бірінде, Гран-приде чемпион атансам, әлем чемпионатында күміс жүлде иелендім. Ал екі Grand slam турнирінде қола медаль алып, барлық жарыстан жүлделі оралдым. Осылайша рейтингтегі ұпай санын арттырып, жылды бірінші орынмен аяқтадым, – деді ол.
Әбиба татамиге қалай шығатынын да жасырмады.
– Татамиге ашумен шығамын. Өзімді жеңілуге болмайды деп жігерлендіремін. Жеңілгенді ұнатпаймын. Мен осы жерде лидермін, мен – мықтымын, деп өз-өзімді қайраймын, – деді дзюдошы.
