Грекия авиация басшысы Афины әуежайындағы ақаудан кейін отставкаға кетті
АСТАНА. KAZINFORM — Грекия Азаматтық авиация басқармасының (HCA) басшысы 4 қаңтарда елдің әуе кеңістігінің бірнеше сағатқа жабылуына әкеп соққан ескірген байланыс жүйелеріне байланысты туындаған ақаулардан кейін қызметінен кетті, деп хабарлайды ТАСС.
— Азаматтық авиация басқармасының басшысы Йоргос Саунацос Грекияның инфрақұрылым және көлік министрі Христос Димасқа отставкаға кету туралы өтініш тапсырды, — делінген министрлік мәлімдемесінде.
Бұл туралы министрлік әуе диспетчерлері Грекия әуе кеңістігіндегі ұшақтардың ұшқыштарымен байланыса алмай қалған бұрын-соңды болмаған техникалық ақаудан кейін 10 күн өткен соң мәлімдеді.
Саунацос 4 қаңтар күні Афины ұшу аймағындағы байланыстың істен шығу себептерін зерттейтін арнайы комиссияның тергеу нәтижелері жарияланғаннан кейін қызметінен кетті.
Әуе навигациясы басқармасы директорының орынбасары Йоргос Вагенас агенттіктің жаңа басшысы тағайындалғанға дейін Азаматтық авиация директоры қызметін атқаратыны хабарланды.
4 қаңтарда Афины мен Македония әуе қозғалысын басқару мұнараларының орталық радиобайланыс жүйелері жиілік кедергілеріне байланысты елдің әуе кеңістігіндегі барлық ұшақпен байланысын үзді. Кейін Грециядағы барлық рейс бірнеше сағатқа тоқтатылды. Билік Афинының ұшу аймағын (FIR) рейстер үшін алдын ала жапты. FIR кейінірек «телекоммуникациялық инфрақұрылымнан шығатын және FIR ішінде бір уақытта пайда болған техникалық мәселе толығымен шешілді» деп хабарлады.
Skai телеарнасының хабарлауынша, 4 қаңтарда шамамен 70 рейс кешіктірілді, ал жүздеген жолаушы әуежайларда 10 сағаттан астам уақыт бойы қалып қойды. Грекия қауіпсіздік агенттіктеріндегі дереккөздер телеарнаға бұл жағдайда сыртқы күштердің диверсиясы мен кибершабуылдары жоққа шығарылатынын айтты.
Грекия әуе қозғалысын басқарушылар қауымдастығы байланыстың жоғалуын «бұрын-соңды болмаған және қабылданбайтын жағдай» деп атап, «бұл Азаматтық авиация басқармасының әуе қозғалысын басқарушылардың ескертулерін жүйелі түрде елемейтін әрекетсіздігінің, біліксіз басқаруының және қате шешімдерінің тікелей нәтижесі» екенін атап өтті.
Қауымдастықтың мәліметі бойынша, Афины басқару мұнарасының радиобайланыс жабдықтары 1995 жылдан бері жұмыс істеп келеді және бірнеше рет жаңартуды қажет етті. Жабдық өндірушісі оған кепілдік беруді тоқтатқанына көп болған.
2026 жылға Афины халықаралық әуежайының инфрақұрылымын 300 миллион еуроға күрделі жөндеу, соның ішінде цифрлық таратқыштарды жеткізу жоспарланған. Өткен жылы әуежай шамамен 34 миллион жолаушыны тасымалдады, бұл 2024 жылғы мақсатпен салыстырғанда 6,7%-ға артық.
Бұдан бұрын хабарланғандай, Афины ұлттық теміржол кеңсесінің алдында жарылыс болды.