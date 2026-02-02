«Грэмми-2026»: Кендрик Ламар Jay-Z рекордын жаңартты
АСТАНА. KAZINFORM — Жексенбі күні кешке, 1 ақпанда Лос-Анджелесте музыка саласындағы ең беделді 68-ші «Грэмми» сыйлығының марапаттау рәсімі өтті. Биыл бұл шара бұрынғыдан да саяси сипат алды.
Биылғы «Грэмми» сыйлығының иегері 38 жастағы рэпер Кендрик Ламар болды, осы жолы ол бес марапатқа ие болды (биыл ең номинацияның ең көп саны — тоғыз санатта номинацияланға), деп жазды ВВС.
Ол тарихта ең атақты рэп орындаушысы атанып, Jay-Z-ден асып түсті — енді ол Грэмми-дің барлығы 26 сыйлығына ие.
Нақтырақ айтқанда, Ламар өзінің GNX альбомы үшін, сондай-ақ «Үздік рэп-композиция», «Үздік әуезді рэп орындау» және «Үздік рэп орындауы» номинациялары бойынша «Грэмми» алды.
Номинациялар саны бойынша екінші орында — Леди Гага (ол жеті санат бойынша марапаттарға үміткер болды). Әнші «Үздік вокалдық поп-альбом» («Mayhem»), «Үздік ән», «Үздік би жазбасы» («Abracadabra») және «Үздік ремикс» номинациялары бойынша «Грэмми» сыйлығын жеңіп алды.
Өз сөзінде әнші әйел музыканттарды өздерінің шығармашылық көзқарастарын қорғауға шақырды.
— Кейде ер адамдарға толы студияға барғанда қиын екенін білемін. Бірақ мен сіздерді әндеріңіз үшін, продюсер ретінде күресуге шақырамын. Сізді тиісінше еститіндей жасауға шақырамын, — деді ол.
Байқаудың қазылар алқасы сыйлық алу кезінде эмоционалды саяси сөз сөйлеген пуэрторикалық рэпер Бэд Баннидің «Debi Tirar Mas Fotos» жинағын «Жылдың үздік альбомы» деп таныды.
Ол Латын Америкасында реггетон стиліндегі «Debi Tirar Mas Fotos» альбомы үшін марапатқа ие болды. Бұл Грэмми тарихында толығымен испан тілінде орындалған альбомның бас жүлде жеңіп алған алғашқы оқиға.
— Құдайға алғыс айтпас бұрын, мен: «ICE жойылсын!» деп айтамын, — деді музыкант салтанаттың басында «Үздік урбан-альбом» санатында тағы бір марапатты алған кезде.
Оның сөздері Миннесотада наразылық білдірушілер Рене Николь Гуд пен Алекс Преттиді атып өлтірген ICE қызметкерлерінің әрекеттеріне қатысты болды. Президент Дональд Трамп әкімшілігі барлық заңсыз иммигранттарды депортациялауды талап етіп, осыған байланысты ICE түрлі қалаларда оларға қарсы қаумалау жүргізіп жатыр, бұл қадамға көптеген америкалық қарсы шықты.
— Біз варвар емеспіз, біз жануарлар емеспіз, біз шетелдіктер емеспіз, біз адамбыз және біз америкалықпыз, — деп мәлімдеді Бэд Банни.
Осы кезде рәсімге көптеген қатысушы оның сөздерін қолдап орындарынан тұрды.
Кейбіреулері «Ice жойылсын!» деген жазуы бар белгішелерді тағып келді.
«Үздік ән» амалымы бойынша («Wildflower») Грэмми сыйлығын жеңіп алған әнші Билли Айлиш те наразылық акцияларына шақырды.
— Қазір не айту және не істеу керектігін түсіну өте қиын. Менің ойымша, біз тек күресуді, ашық сөйлеуді және наразылық білдіруді жалғастыруымыз керек. Біздің дауыстарымыз шынымен де маңызға ие, ал адамдар маңызды, — деді ол.
«Үздік жаңа әртіс» атағын 26 жастағы британдық әнші Оливия Дин жеңіп алды. Лола Янг «Messy» әнімен «Үздік поп-соло орындау» үшін жеңіске жетті, ал әнші Doechii-дің «Anxiety» әні «Жылдың музыкалық клипі» атанды.
Бұған дейін Голливудта «Оскар» номинанттары жарияланғанын жазған болатынбыз.