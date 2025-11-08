«Грэмми — 2026» сыйлығына үміткерлер жарияланды
АСТАНА. KAZINFORM — Америкалық рэпер Кендрик Ламар екінші жыл қатарынан беделді Грэмми сыйлығына ең көп ұсынылған орындаушы атанды, деп хабарлайды ВВС.
Биыл әртіс «Үздік альбом» аталымымен қоса, 9 номинацияға ие болды.
Үздік орындаушы атағы үшін Ламару 6 номинация бойынша ұсынылған және екінші орында келе жатқан Леди Гагамен бәсекелеседі.
Грэмми премиясына үміткерлер қатарында пуэрто-Рико рэпері Бад Банни мен әнші Сабрина Карпентер бар. Номинанттар тізімінде Netflix платформасы үшін жасалған «KPop Demon Hunters» («Кейпоп-жын аңшылары») анимациялық мюзиклі де болды.
Грэмми жеңімпаздарын АҚШ Ұлттық дыбыс жазу өнері және ғылым академиясының 15 мың мүшесі таңдайды.
Еске сала кетейік, Грэмми марапаттау рәсімі 2026 жылдың 1 ақпанында Лос-Анджелестегі Crypto.com аренасында өтеді.
Айта кетейік, Ұлттық дыбыс жазу өнері және ғылым академиясы «Грэмми» музыкалық жүлдесіне қатысты бірқатар ереженің өзгергенін хабарлады.