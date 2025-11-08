KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
    04:00, 08 Қараша 2025 | GMT +5

    «Грэмми — 2026» сыйлығына үміткерлер жарияланды

    АСТАНА. KAZINFORM — Америкалық рэпер Кендрик Ламар екінші жыл қатарынан беделді Грэмми сыйлығына ең көп ұсынылған орындаушы атанды, деп хабарлайды ВВС.

    «Грэмми — 2026» сыйлығына үміткерлер жарияланды
    Фото: BBC

    Биыл әртіс «Үздік альбом» аталымымен қоса, 9 номинацияға ие болды.

    Үздік орындаушы атағы үшін Ламару 6 номинация бойынша ұсынылған және екінші орында келе жатқан Леди Гагамен бәсекелеседі.

    Грэмми премиясына үміткерлер қатарында пуэрто-Рико рэпері Бад Банни мен әнші Сабрина Карпентер бар. Номинанттар тізімінде Netflix платформасы үшін жасалған «KPop Demon Hunters» («Кейпоп-жын аңшылары») анимациялық мюзиклі де болды.

    Грэмми жеңімпаздарын АҚШ Ұлттық дыбыс жазу өнері және ғылым академиясының 15 мың мүшесі таңдайды.

    Еске сала кетейік, Грэмми марапаттау рәсімі 2026 жылдың 1 ақпанында Лос-Анджелестегі Crypto.com аренасында өтеді.

    Айта кетейік, Ұлттық дыбыс жазу өнері және ғылым академиясы «Грэмми» музыкалық жүлдесіне қатысты бірқатар ереженің өзгергенін хабарлады.

    Динара Маханова
    Автор
