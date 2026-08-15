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    Григорий Ломакин Астанадағы челленджер турнирінің финалына дейін жетті

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстандық теннисші Григорий Ломакин жұптық сында Астанада Президент кубогы аясында ATP Challenger турнирінің финалында өнер көрсетті.

    Григорий Ломакин
    Фото: ktf.kz

    Қазақстандық теннисші ресейлік Петр Бар-Бирюковпен бірге жапониялықтар Тайсей Ишикава — Масамити Имамурамен чемпиондық атақты сарапқа салды.

    Бірінші партияда қазақстандық-ресейлік жұп 4:1 есебімен алға шығып, сол басымдылығынан айырылған жоқ — 6:3.

    Екінші сетте жапониялық дуэт тай-брейкте қарымта қайырды — 7:6 (7:4).
    Супер тай-брейкте жапониялықтар жеңісті жұлып алды — 10:5.

    Осылайша, Г.Ломакин Астана додасын финалмен аяқтады.

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын Григорий Ломакиннің Астанадағы челленджер турнирінде чемпиондыққа таласатынын жазған едік. 

    Спорт Теннис
    Ғайсағали Сейтақ
    Ғайсағали Сейтақ
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