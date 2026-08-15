Григорий Ломакин Астанадағы челленджер турнирінің финалына дейін жетті
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстандық теннисші Григорий Ломакин жұптық сында Астанада Президент кубогы аясында ATP Challenger турнирінің финалында өнер көрсетті.
Қазақстандық теннисші ресейлік Петр Бар-Бирюковпен бірге жапониялықтар Тайсей Ишикава — Масамити Имамурамен чемпиондық атақты сарапқа салды.
Бірінші партияда қазақстандық-ресейлік жұп 4:1 есебімен алға шығып, сол басымдылығынан айырылған жоқ — 6:3.
Екінші сетте жапониялық дуэт тай-брейкте қарымта қайырды — 7:6 (7:4).
Супер тай-брейкте жапониялықтар жеңісті жұлып алды — 10:5.
Осылайша, Г.Ломакин Астана додасын финалмен аяқтады.
Еске сала кетейік, бұдан бұрын Григорий Ломакиннің Астанадағы челленджер турнирінде чемпиондыққа таласатынын жазған едік.